Mārupes novadā meklē dalībniekus pirmajai Restorānu nedēļai
Šoruden Mārupes novadā aizsāks jaunu gastronomijas tradīciju – pirmo Mārupes novada Restorānu nedēļu.
No 2026. gada 14.–27. septembrim novada restorāni, kafejnīcas un garšu meistari vienosies kopīgā kulinārā piedzīvojumā. Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūra aicina Mārupes novada ēdināšanas uzņēmumus pievienoties notikumam un kopīgi parādīt, cik bagātīgs, radošs, kvalitatīvs ir novada gastronomiskais piedāvājums.
Restorānu nedēļa dod iespēju izcelt savu zīmolu, uzrunāt jaunus apmeklētājus un radīt īpašas pieredzes gan novada iedzīvotājiem, gan viesiem – ģimenēm, draugiem, ikvienam, kurš vēlas atklāt Mārupes garšas.
Katram dalībniekam jāizveido īpašu piedāvājumu Restorānu nedēļai:
• trīs kārtu ēdienkarte (uzkoda, pamatēdiens, deserts) par fiksētu cenu – 25, 30, 35 vai 40 EUR; vai
• cits tieši šim notikumam veidots gastronomiskais piedāvājums (ja nav iespējas nodrošināt 3 kārtu ēdienkarti).
– Piedāvājumā aicinām izcelt Mārupes novada garšas, iekļaujot vismaz vienu produktu, kas audzēts vai ražots mūsu novadā.
– Aicinām padomāt arī par mazākajiem gardēžiem, izveidojot īpašu bērnu piedāvājumu, lai visa ģimene kopā var baudīt Restorānu nedēļas pieredzi.
Dalība sniegs iespēju:
• popularizēt savu restorānu vai kafejnīcu plašākai auditorijai;
• piesaistīt jaunus apmeklētājus;
• demonstrēt pavāru radošumu;
• veidot sadarbību ar vietējiem ražotājiem;
• kļūt par daļu no jaunās Mārupes gastronomiskās tradīcijas.
Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūra aicina pieteikties līdz 19. jūnijam, aizpildot pieteikuma anketu šeit: PIETEIKUMA ANKETA
Detalizētu informāciju – ēdienkarti Restorānu nedēļai, bērnu piedāvājumu un citu publicitātei nepieciešamo informāciju – dalībnieki varēs iesniegt pēc dalības apstiprināšanas līdz 9. jūlijam.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazinies, rakstot uz e-pastu agentura@marupe.lv vai zvanot pa tālruni 20867170.