"Nenotrieca - slikti, notrieca - pārāk dārgi," NBS majors Jānis Slaidiņš komentē drona ielidošanu Latvijas gaisa telpā
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš Latvijas Radio 1 raidījumā "Labrīt" komentēja, cik ekonomiski pamatota bija Latvijas gaisa telpā pirmdien ielidojušā drona notriekšana.
"Mūsu cilvēkiem ir tāds uzskats, ka nenotrieca - slikti, notrieca - pārāk dārgi. Šeit ir runa par dronu, kas ir reāls drauds Latvijas gaisa talpā, jo nav zināms, kur tas var nokrist," sacīja Slaidiņš, piebilstot, ka šaja situācijā nevienam neko nevar pārmest.
"Mūsu cilvēkiem ir tāds uzskats, ka nenotrieca – ir slikti, notrieca – pārāk dārgi," tā NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš raidījumā #Labrīt komentē, cik ekonomiski pamatota bija Latvijas gaisa telpā pirmdien ielidojušā drona notriekšana tādā veidā.… pic.twitter.com/Kc1Arrsdpp— Latvijas Radio Ziņas (@LRZinas) June 9, 2026
Jau vēstīts, ka 8. jūnija rītā Latvijas teritorijā ielidojušais drons notriekts Rēzeknes novada Bērzgales pagastā, pirmdien preses konferencē norādīja Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieka vietnieks atbalsta jautājumos brigādes ģenerālis Kaspars Zdanovskis.
Viņš informēja, ka pirmdienas rītā NBS no sensoriem saņēmis informāciju par iespējamu drona virzību uz Latviju, tāpēc plkst. 9.20 izsludināts dzeltenais brīdinājums par iespējamu gaisa apdraudējumu Ludzas, Balvu un Alūksnes novados.
NBS novēroja, ka drons turpinājis virzīties Latvijas teritorijā, tāpēc plkst. 9.20 aktivizēti NATO iznīcinātāji.
Plkst. 9.40 aktivizēts oranžais brīdinājums Ludzas un Rēzeknes novadā, un sensori liecināja, ka Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā Latvijā ielidojis bezpilota lidaparāts. Plkst. 10.05 pēc vizuāla apstiprinājuma NATO lidaparāti dronu iznīcināja.
Aizsardzības ministrs Raivis Melnis norādīja, ka patlaban nevar pateikt, kāda drona izcelsmes valsts un tips.
Drons notriekts blīvi neapdzīvotā apvidū, un patlaban secināts, ka nav radīti bojājumi civilajai infrastruktūrai un iedzīvotājiem. Gala lēmumu par drona notriekšanu pieņēmusi NATO pavēlniecība.
Melnis nekomentēja, ar kāda veida ieroci drons notriekts. Šāviena izmaksas esot jāvaicā sabiedrotajiem, taču, pēc viņa teiktā, "nevar skaitīt naudā cik šāviens maksā, ja runa ir par mūsu drošību".
Vienlaikus ministrs uzsvēra, ka ir nepieciešams veidot spējas, kas ir efektīvas un vienlaikus lētas, lai varētu sekmīgi ar šādiem dronu incidentiem tikt galā.
Savukārt, vaicāts, kas šajā gadījumā bija atšķirīgs no citām reizēm, lai dronu notriektu, Zdanovskis atbildēja, ka NBS ir attīstījis sensorus un informācijas iegūšanu, kas attiecīgi veicinājis drona identificēšanu. Vienlaikus esot jāpatur prātā, ka šādas situācijas turpmāk var atkārtoties.
Aizsardzības ministra rīcībā nebija precīzas informācijas, vai drona incidents ietekmēja pirmdien konstatētos elektroapgādes traucējumus Rēzeknē.
Jau ziņots, ka sabiedroto iznīcinātāji pirmdienas rītā notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu dronu.
NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas notriekuši Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā Latvijā ielidojušo ārvalstu bezpilota lidaparātu. Drons notriekts Latgalē starp Rēzekni un Kārsavu.
Drona notriekšana notikusi pirmo reizi, kopš Latvijas gaisa telpā tiek fiksēti no ārzemēm ielidojuši droni.
Tāpat Nacionālie bruņotie spēki informēja, ka iespējamais apdraudējums gaisa telpā ir beidzies.
Pirmdienas rītā bija izsludināts iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Alūksnes, Ludzas, Balvu un Rēzeknes novados, kā arī Rēzeknē.