Rundāles pilī skanēs angļu baroka mūzika un stāsti par angļu rozēm
Rundāles pils Baltajā zālē 13. jūnijā plkst. 18.00 notiks koncertcikla “Sarunas pilī ar mūziku” otrais koncerts “Pieļaut un veidot: angļu baroks un angļu rozes”, kurā mūzikas baudījumu bagātinās interesanti fakti un pārdomas par mākslu, literatūru, dārzkopību.
Rundāles pils muzejs skaidro, ka nosaukumā ietvertais pretstatu pāris “pieļaut – veidot” atgādina par sarežģīto, bet tik aizraujošo izvēli – ko vajag apzināti gribēt un veidot, kam vienkārši jāļauj izpausties? Šo dilemmu piedzīvo ikviens radošs cilvēks, arī mūziķi un rožu selekcionāri, un šķietami atšķirīgās jomas koncertā atklāsies svaigā skatījumā.
Rundāles pilī skanēs mūzika, kuras autori ir gan slaveni, gan mazāk zināmi 17. un 18. gadsimta angļu komponisti – Henrijs Pērsels (Henry Purcell), Džons Eklzs (John Eccles), Nikola Mateiss (Nicola Matteis), Roberts Vudkoks (Robert Woodcock), Viljams Krafts (William Craft). Izvēlētie skaņdarbi atklās angļu baroka mūzikas daudzveidību. Muzicēs nesen izveidojusies, novatoriska latviešu mūziķu apvienība ar unikālu skanējumu: Lāsma Meldere-Šestakova (baroka vijole), Dace Priedīte (solo kokle), Anda Eglīte (basa kokle) un Artūrs Noviks (bandoneons, akordeons).
Sarunā par mākslu un rozēm piedalīsies grāmatas “Angļu rozes vārds. Deivida Ostina rozes Rundāles pils dārzā” (2024) teksta autore dzejniece Ieva Rupenheite. Viņu iedvesmoja rožu dārzs un fotogrāfijas, kuras uzņēmusi māksliniece Katrīna Vasiļevska un kādreizējais Rundāles pils muzeja direktors, mākslas vēsturnieks Imants Lancmanis. Rundāles pils dārzā aug 128 brīnišķīgas Deivida Ostina selekcionētas rožu šķirnes, kuru nosaukumos atklājas teju visa Anglijas kultūras vēsture.
Apmeklētājiem pirms koncerta būs iespēja izmantot īpašo piedāvājumu – biļetes cenā iekļauts Rundāles pils franču dārza apmeklējums. Biļetes cena 20 eiro.
Biļetes nopērkamas Biļešu paradīzes kasē.
Koncertcikls “Sarunas pilī ar mūziku” veidots kā tematisks baroka mūzikas notikumu kopums mūsdienīgā interpretācijā, iedvesmojoties no Rundāles pils arhitektūras, interjeriem un dārza.Tas papildina Rundāles pils muzeja kultūras piedāvājumu, veicinot baroka laikmeta mantojuma izzināšanu un piedāvājot apmeklētājiem daudzslāņainu māksliniecisko pieredzi autentiskā vidē. Nākamie koncerti cikla ietvaros notiks 5. septembrī un 21. novembrī.