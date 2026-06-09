Nākamnedēļ Rīgā sāksies ielīgošanas pasākumi
No 17. jūnija galvaspilsētā norisināsies ielīgošanas pasākumu programma, informēja Rīgas pašvaldība.
Rīgas Jāņu kampaņai šī gada radošā ideja tapusi, iedvesmojoties no vasaras saulgriežiem raksturīgajiem dabas pieredzējumiem.
Pasākumu idejas autori norāda, ka, veidojot simbiozi starp Rūtas Jumītes dizainu un Lotes Vilmas Vītiņas dzejas rindām, ir "notverts Jāņu nakts maģiskums", kas netiešā veidā aicina ikvienu Rīgas iedzīvotāju un viesi "ļauties domu lidojumam par savu īpašo Jāņu nakti un unikālajiem Latvijas dabas pieredzējumiem, ko iespējams notvert arī pilsētvides zaļajās kabatās".
Pašvaldībā informē, ka jau 17. jūnijā no plkst. 18 Čiekurkalna filiālbibliotēkas dārza kultūrtelpā "Strops" norisināsies ielīgošanas uguns rituāls kopā ar folkloras kopu "Delve". Pasākuma laikā darbosies vainagu pīšanas darbnīca un meistarklases. Arī Pļavnieku Zaļās birzs "Stropā" būs ielīgošanas pasākums ar Laumu Matuli, folkloras kopām "Kokle" un "Tarkšķi".
18. jūnijā plkst. 19 ielīgošanas pasākumi notiks arī kultūrtelpās "Stropi" Ķengaragā un Ziepniekkalnā. Rīgas Ķengaraga Mūzikas un mākslas skolas pagalmā norisināsies ielīgošana kopā ar folkloras kopu "Skandinieki", savukārt Ēbelmuižas parkā Ziepniekkalnā skanēs Dzintara Lipora kokļu mūzikas koncerts, notiks danči kopā ar Rīgas Danču klubu, vainagu pīšanas meistarklases un latvju rakstu darbnīcas.
18. jūnijā ielīgot varēs arī pašā Rīgas centrā - plkst. 11 un plkst. 12 kultūras centra "Mazā ģilde" dārzā un plkst. 13 Rātslaukumā kopā ar orķestri "Rīgā". Pasākumā skanēs Raimonda Paula un grupas "Labvēlīgais tips" melodijas.
Vakarpusē no plkst. 17.30 kultūras pils "Ziemeļblāzma" parkā norisināsies pasākums "Šī dieniņa, rītdieniņa, parīt pati Jāņa diena!". Pasākuma laikā varēs piedalīties siera siešanas un vainagu pīšanas demonstrējumos, būs iespēja doties rotaļās un klausīties folkloras kopas "Teikas muzikanti" koncertu.
18. jūnijā no plkst. 19 Rātslaukumā norisināsies tradicionālais vasaras saulgriežu deju lielkoncerts "Vidusvasaras dzīvestības", kurā piedalīsies kultūras centra "Mazā ģilde" visu paaudžu deju kolektīvi. Koncerta mākslinieciskais vadītājs ir Jānis Purviņš, vadītāja ir aktrise Zane Jančevska.
19. jūnijā visas dienas garumā Doma laukumā Zāļu tirgū būs iespēja sagādāt svētkiem jāņuzāles, amatnieku darinājumus un vasaras ražas veltes, kā arī būs skatuves programma. Plkst. 18 kultūras centra "Mazā ģilde" dārzā notiks pasākums "Dzied, māsiņa, Jāņu dziesmu!" ar siera siešanu, saulgriežu rituāliem un līgotņu mācīšanos, kurā līgotnes izdziedās kultūras centra kori, sievu folkloras kopa "Vilcenes" un koklētāju ansamblis "Kokļu klubs".
Pie kultūras centra "Imanta" plkst. 19 gaidāmas vasaras saulgriežu svinības "Tur, kur līgo zāles dej’", kurās paredzēts Pārdaugavas deju kolektīvu sadancis, svētku ugunskurs, vainagu pīšana un vokālā ansambļa "Fortuna" koncerts.
18. jūnijā un 19. jūnijā plkst. 12 un plkst. 15 Rīgas Porcelāna muzejs rīkos radošās darbnīcas "Saulgrieži". Ikvienam interesentam, iepriekš piesakoties, būs iespēja bez maksas piedalīties darbnīcā un darboties ar dekolu lapām un porcelānu.
20. jūnijā koncertzālē "Ave Sol" plkst. 15 norisināsies koncerts "Saulstāvji" ar līgotnēm, balādēm un Jāņu nakts mistērijām Rīgas kamerkora "Ave Sol" izpildījumā.
20. jūnijā kultūrtelpā "Strops" Strazdumuižas parkā Juglā Jāņus ieskandinās etnogrāfiskais ansamblis "Suitu sievas" un akordeoniste Karolīne Vancāne, būs arī vainagu pīšanas darbnīcas un draudzīga apkaimes kopienas vakarēšana pie ugunskura.
Lielākais ielīgošanas pasākums rīdziniekus un pilsētas viesus šogad gaidīs Uzvaras parkā, kur pasākumā "Jāņu riti" 20. jūnijā no plkst. 15 notiks visu novadu folkloras kopu koncerti, radošās darbnīcas un amatnieku un mājražotāju tirdziņš. Plkst. 21 gaidāma Jāņu ugunskura pušķošana, sadziedāšanās un grupas "Zāle" koncerts, bet plkst. 23 Uzvaras parku pieskandinās deju lieluzvedums "Jāņu nakti darināju" ar deju ansambļa "Daiļrade" un jauktā kora "Sōla" dalību. Pēc pusnakts iecerēts Jāņu ugunskura iedegšanas rituāls, danči un sadziedāšanās ar grupu "Rikši".