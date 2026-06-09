Valsts robežsardze ar svarīgu atgādinājumu vēršas pie jaunlaulātajiem
Valsts robežsardze aicina jaunlaulātos pievērst uzmanību ceļošanas dokumentiem.
Sākoties aktīvai kāzu sezonai, Valsts robežsardze aicina topošos jaunlaulātos savlaicīgi pievērst uzmanību ceļošanas dokumentu (pases vai personas apliecības (eID)) noformēšanai, ja pēc laulību noslēgšanas plānota uzvārda maiņa un ārvalstu ceļojums.
Valsts robežsardze atgādina, ka personai, kura pēc laulībām mainījusi uzvārdu, ceļošanai jāizmanto derīgs ceļošanas dokuments. Ja ceļojums ieplānots neilgi pēc laulībām, savlaicīgi jāpārliecinās, ka ir noformēta jauna pase vai personas apliecība (eID) un šajos ceļošanas dokumentos norādītie personas dati atbilst aktuālajiem personas datiem pēc laulību noslēgšanas un uzvārda maiņas.
Ik gadu robežsargi robežšķērsošanas vietās konstatē situācijas, kad ceļotāji pēc uzvārda maiņas nav sakārtojuši ceļošanas dokumentus. Šādos gadījumos ilgi gaidītais ceļojums var beigties vēl pirms tā sākuma, jo personai bez derīga ceļošanas dokumenta tiks liegta izceļošana no valsts.
Lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, Valsts robežsardze aicina savlaicīgi pārliecināties par dokumentu atbilstību.
Jautājumu gadījumā par robežšķērsošanas nosacījumiem aicinām sazināties ar Valsts robežsardzi pa diennakts tālruni 67913300 vai rakstīt uz e-pastu od@rs.gov.lv.