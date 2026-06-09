Mīlestība, kas izturējusi 50 gadus: kalvenieki Inta un Arnis nosvin Zelta kāzas
Aizputes Dzimtsarakstu nodaļā svinīgi godināti Inta un Arnis Ruduki - pāris, kas salaulājās 1976. gada 15. maijā un šogad nosvinēja savas Zelta kāzas.
Abu dzīves ceļi sākušies Kurzemes pusē. Inta bērnību un skolas gadus pavadīja Kalvenē, vēlāk Skrundā un Liepājā. Savukārt, Arnis Aizputē, kur aizritējuši viņa skolas gadi, līdz ceļš aizveda uz Liepāju apgūt šofera profesiju.
Abi iepazinās jaunībā Aizputē, Misiņkalna estrādē. Pēc pirmajām tikšanās reizēm un kopīgi pavadītiem vakariem Liepājā viņu attiecības kļuva arvien ciešākas. Kad Arnis atgriezās no dienesta, pāris apprecējās un savu kopdzīvi sāka Kalvenē. Gadu gaitā viņi kopīgi uzcēla māju un izaudzināja trīs bērnus, bet šodien īpašu prieku viņiem sagādā deviņi mazbērni, kuru klātbūtne ģimenes mājās ienes dzīvību un sirsnību.
Inta visu darba mūžu veltījusi bibliotekāres profesijai, bet brīvajā laikā aizraujas ar teātri, dziedāšanu, grāmatu lasīšanu un dārza kopšanu. Savukārt Arņa vaļasprieki ir makšķerēšana, sporta pārraižu skatīšanās, grāmatas un krustvārdu mīklas. Abu bērni atzīst, ka vecāku ilgās laulības pamatā ir prasme ieklausīties, uzticēties, piedot un cienīt vienam otru, bet pāri visam – mīlestība un ģimene.
Jubilejas svinībās Dienvidkurzemes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Līga Pelnēna pārim pasniedza Zelta kāzu reģistru, uzsverot, ka šādu jubileju piedzīvo tie, kuri spējuši cauri gadiem saglabāt uzticību, cieņu un mīlestību. Savukārt novada domes priekšsēdētājs Andris Jankovskis vēlēja jubilāriem vēl daudzus veselības, saticības un ģimeniska prieka piepildītus gadus.