Draugs Vācijā atņēma bankas karti un izmeta uz ielas - latvieši palīdz grūtībās nonākušai tautietei
Labdarības organizācijas "Palīdzesim viens otram" vadītājs Edijs Pipars dalījies ar kādu skaudru stāstu - pirms dažām dienām pie viņa vērsās kāda latviete, kuras vardarbīgais dzīvesbiedrs Vācijā viņu bija atstājis bez naudas un izmetis uz ielas.
Sieviete norāda, ka Vācijas pilsētā Esenē ieradās pirms diviem mēnešiem, tomēr pirms dažām dienām viņas dzīvē notika dramatisks pavērsiens. "Tagad jau bijušā puiša dēļ paliku uz ielas un nevaru tikt atpakaļ uz Latviju," norāda sieviete. Viņa atklāj, ka viņas bijušais dzīvesbiedrs kļuva vardarbīgs un izmeta viņu no dzīvesvietas, kad uzzināja, ka viņa gaida abu otro kopīgo bērnu. "Mums jau ir dēls, kas dzīvo Latvijā," pauda sieviete.
"Mans bijušais atņēma manu bankas karti, bet visu manu naudu, kas bija paredzēta, lai dotos mājās - iztērēja," norāda sieviete. Viņa atklāj, ka naudas trūkuma dēļ jau nedēļu dzīvo uz ielas un lūdza līdzcilvēku atbalstu, lai nokļūtu mājās.
Pēc saziņas ar sievieti Pipars sociālajos tīklos meklēja līdzcilvēkus, kas atrodas Esenē vai tās apkārtnē un varētu palīdzēt noorganizēt sievietei ceļu atpakaļ uz Latviju. "Vai tā būtu autobusa biļete, aviobiļete vai cita reāla palīdzība nokļūšanai mājās," aicināja Pipars. Un nepagāja ilgs laiks, līdz uz šo aicinājumu atsaucās dzirdīgas ausis.
"Pateicoties jūsu atbalstam un jau iepriekš saziedotajiem līdzekļiem, izdevās iegādāties transporta biļeti atpakaļceļam uz Latviju, biļete izmaksāja 148€. Taču ar to viss nebeidzās," norāda labdarības organizācijas vadītājs.
"Atsaucās arī brīnišķīga latviete Vācijā, kura aizveda meiteni līdz stacijai, nopirka pārtiku ceļam, palīdzēja orientēties un personīgi pārliecinājās, ka viņa droši iesēžas autobusā un dodas mājup. Bet pats galvenais - meitene šobrīd jau ir ceļā uz mājām, un šonakt viņai vairs nebūs jāguļ uz ielas."
"Šādi brīži atgādina, ka aiz visām ikdienas rūpēm, strīdiem un negatīvajām ziņām ir ļoti daudz labu cilvēku. Cilvēku, kuri ir gatavi palīdzēt pilnīgi svešam cilvēkam, neprasot neko pretī."
"No sirds paldies ikvienam, kurš iesaistījās, rakstīja, dalījās ar informāciju, piedāvāja palīdzību vai atbalstīja šo situāciju. Īpašs paldies sievietei Vācijā, kura nepalika vienaldzīga un palīdzēja meitenei," norāda Pipars.