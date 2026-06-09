Rīgas pašvaldība aicina uz peldvietām doties ar sabiedrisko transportu
Iestājoties siltam laikam un pieaugot apmeklētāju skaitam Rīgas peldvietās, pašvaldība aicina uz peldvietām doties arī ar sabiedrisko transportu un mikromobilitātes rīkiem.
Populārākajās peldvietās, īpaši brīvdienās un karstās vasaras dienās, autostāvvietu pieejamība var būt ierobežota. Tādēļ daudzos gadījumos ērtāka izvēle ir sabiedriskais transports vai mikromobilitātes rīki - velosipēdi, skrejriteņi, skaidroja pilsētas pašvaldība.
Vietvara norāda, ka uz vairākām Rīgas peldvietām iespējams ērti nokļūt ar sabiedrisko transportu. Piemēram, uz Vecāķu pludmali var doties gan ar vilcienu, gan Rīgas sabiedriskā transporta maršrutiem. Tāpat sabiedriskā transporta savienojumi pieejami arī uz citām pašvaldības peldvietām.
Velobraucējiem pie vairākām peldvietām pieejama veloinfrastruktūra, kas ļauj galamērķi sasniegt bez satiksmes sastrēgumiem un autostāvvietu meklēšanas.
Rīgas pašvaldība arī atgādina, ka pašvaldības policija peldsezonas laikā pastiprināti kontrolē automašīnu novietošanu tam neparedzētās vietās.