Tiesa noraida Edgara Medņa pieteikumu atcelt ārsta sertifikātu anulēšanu
Administratīvā rajona tiesa noraidījusi par ārstu praktizējušā Edgara Medņa pieteikumu atcelt Veselības ministrijas (VM) lēmumu, ar kuru tā atstāja negrozītu Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) lēmumu anulēt viņam ārsta sertifikātus.
Ārsta sertifikāti tika anulēti pēc tam, kad Mednis pēc nevakcinēta zēna nāves no difterijas publiski kritizēja mediķus un izteica pieņēmumus, ka bērns varētu būt ticis nepareizi ārstēts.
Tiesa secināja, ka ārsta profesionālā darbība nav nošķirama no ētikas normām un ka ārstiem sabiedrībā ir paaugstinātas prasības attiecībā uz uzvedību un publisko komunikāciju. Lai gan ārstam ir tiesības uz vārda brīvību, tās nav absolūtas un nevar tikt izmantotas, lai aizskartu kolēģu reputāciju vai grautu sabiedrības uzticēšanos medicīnas nozarei.
Vērtējot publikācijas, tiesa atzina, ka tajās pausts ārsta personīgais viedoklis, tomēr tas izteikts profesionālajai ētikai neatbilstošā formā. Tāpēc tika konstatēti vairāki Latvijas Ārstu ētikas kodeksa pārkāpumi un sertifikātu anulēšana atzīta par samērīgu un pamatotu. Tiesa līdz ar to atstāja spēkā VM lēmumu par ārsta sertifikātu anulēšanu.
Spriedumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā, iesniedzot apelācijas sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
Iepriekš tiesa apmierināja Medņa lūgumu par pagaidu aizsardzību, un līdz lietas izskatīšanai pēc būtības Medņa ārsta sertifikāti tika atjaunoti.
LĀB Sertifikācijas padome 2024. gada 5. decembrī nolēma Mednim anulēt abus ārstniecības sertifikātus - pediatra un homeopāta specialitātē. Vēlāk Mednis padomes lēmumu pārsūdzēja VM, tomēr ministrija to atstāja negrozītu.
Atbilstoši spēkā esošajam regulējumam, ja ārsts apstrīd sertifikāta atņemšanu, lēmums par tā anulēšanu tiek apturēts un sertifikāts jāatjauno, līdz ārsts izmanto savas tiesības pārsūdzēt nelabvēlīgo lēmumu visās trijās tiesu instancēs.
Uzmanība Medņa darbībām tika pievērsta pēc nevakcinēta zēna nāves no difterijas Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, kad Mednis faktiski sāka vainot šajā nāvē mediķus. Pēc nevakcinētā zēna nāves Mednis vietnē "Telegram" spriedelēja, ka ar difteriju slimojošā bērna vecāki esot izmantojuši savas Pacientu tiesību likumā noteiktās tiesības un pieņēmuši lēmumu atteikties no meitu turpmākas ārstniecības, jo esot secinājuši, ka "meitu veselībai un dzīvībai var tikt nodarīts kaitējums, kā tas notika ar brālīti, kuru vecāku ieskatā "noārstēja" līdz nāvei".
Šāda vēršanās pret ārstējošajiem mediķiem izsauca asu Bērnu slimnīcas pretreakciju, aicinot dažādas institūcijas vērtēt Medņa rīcību. Latvijas Pediatru asociācija lūdza apturēt Mednim izsniegto sertifikātu.
Arī LĀB tika izteikts nosodījums par šiem paziņojumiem un nolemts, ka LĀB Ētikas komisija vērtēs Medņa publiskos izteikumus par vakcināciju, lemjot arī par jautājuma tālāku virzīšanu Sertifikācijas padomē. Ētikas komisija lēmumu bija pieņēmusi, taču kategoriski atteicās to izpaust, jo to nevēloties pats Mednis. LĀB šo vēlmi respektēja, atsaucoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu.
Vēlāk tomēr nāca gaismā, ka LĀB Ētikas komisija nolēmusi rosināt anulēt Mednim izsniegto sertifikātu pediatra specialitātē un homeopāta papildspecialitātē.
Tāpat LĀB valde lūdza tiesībsargājošām institūcijām vērtēt, vai Medņa publiskajos izteikumos sociālajos tīklos nav saskatāma iespējama naida runa. Valsts policija atteicās sākt kriminālprocesu pret Medni pēc saņemtajiem iesniegumiem no Veselības inspekcijas un Bērnu slimnīcas par iespējamu neslavas celšanu slimnīcai un tās personālam. Arī Rīgas Ziemeļu prokuratūrā, izvērtējot LĀB iesniegumu, nolēma nesākt kriminālprocesu.
Valsts policija šādu lēmumu pieņēmusi, uzsverot, ka krimināllikumā atbildība paredzēta par neslavas celšanu otrai personai, nevis pret iestādi vai uzņēmumu. Savukārt prokuratūra vērtēja, ka ārsti nav īpaši aizsargājama grupa, attiecīgi goda aizskārums esot risināms civiltiesiskā tiesvedībā, nevis kriminālprocesā. Daļa šo lēmumu tikuši apstrīdēti.