VIDEO: valsts mežu darbiniece negaidīti sastopas ar brašu meža zvēru
Foto: ekrānuzņēmums no video
Valsts mežu darbiniece negaidīti sastopas ar brašu meža zvēru.
Sabiedrība

VIDEO: valsts mežu darbiniece negaidīti sastopas ar brašu meža zvēru

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Latvijas valsts meži sociālajos medijos dalījušies ar interesantu video, kurā mežierīcības meistare Ludmila Žukovska Latgalē sastopas ar aļņa tēviņu ceļā uz mājām.

VIDEO: valsts mežu darbiniece negaidīti sastopas a...

Sastopot brašo meža zvēru Latgales pusē, Ludmila klusi atkāpās, ļaujot dzīvniekam mierīgi turpināt savu ceļu.

Biologi skaidro, ka pavasarī aļņa tēviņiem sāk augt jauni ragi, kas vasaras beigās sasniedz maksimālo izmēru. Tad alnis noberž mīksto ragu virskārtu, lai iegūtu cietus un kaulainus ragus nākamajai sezonai.

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