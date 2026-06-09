Valsts mežu darbiniece negaidīti sastopas ar brašu meža zvēru.
Sabiedrība
Šodien 09:56
VIDEO: valsts mežu darbiniece negaidīti sastopas ar brašu meža zvēru
Latvijas valsts meži sociālajos medijos dalījušies ar interesantu video, kurā mežierīcības meistare Ludmila Žukovska Latgalē sastopas ar aļņa tēviņu ceļā uz mājām.
Sastopot brašo meža zvēru Latgales pusē, Ludmila klusi atkāpās, ļaujot dzīvniekam mierīgi turpināt savu ceļu.
Biologi skaidro, ka pavasarī aļņa tēviņiem sāk augt jauni ragi, kas vasaras beigās sasniedz maksimālo izmēru. Tad alnis noberž mīksto ragu virskārtu, lai iegūtu cietus un kaulainus ragus nākamajai sezonai.