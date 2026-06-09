Rotko muzejā atklāta vasaras izstāžu sezona
5. jūnijā Rotko muzejā svinīgi atklāta vasaras izstāžu sezona, kuru veidojuši mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Ķīnas un Dienvidāfrikas. Laikmetīgās fotogrāfijas, glezniecības un keramikas medijos risinātās izstādes aptver plašu tēmu un izpausmju spektru – no psiholoģiski piesātināta dokumentālisma un meditatīvas abstrakcijas līdz kosmiskiem iztēles lidojumiem un dabas vērojumu iedvesmotai jaunradei.
Apjomīgā retrospektīvā izstāde “Ar otru prātu: Rodžers Ballens. Retrospekcija” (kurators – Aivars Baranovskis) izceļ vienu no mūsdienu spilgtākajiem un savdabīgākajiem fotomāksliniekiem, kura satraucošā, dziļi psiholoģiskā un vienlaikus poētiskā jaunrade izpludina robežu starp dokumentālo un izdomāto, īstenību un sapņiem, cilvēcisko un dzīvniecisko, saprātu un neprātību.
Rotko muzejā atklāta vasaras izstāžu sezona
5. jūnijā Rotko muzejā svinīgi atklāta vasaras izstāžu sezona, kuru veidojuši mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Ķīnas un Dienvidāfrikas. Laikmetīgās fotogrāfijas, ...
Ķīnas mākslinieka Liu Guofu personālizstāde “Gleznojot entropiju” tver mākoņu, ūdens, kalnu un miglas ritmus plašos, gaismas pielietos laukumos.
Izstādē “Pirms un pēc” lietuviešu mākslinieks Romualds Balinsks (Romualdas Balinskas), līdz šim pazīstams ar smalkas ironijas un sarkasma caurstrāvotiem darbiem figurālajā žanrā, pievēršas abstraktākai, intuitīvākai un tiešākai izteiksmei, kas ir reizē apcerīga, terapeitiska un eksistenciāla.
Tikmēr izstādē “Tava elpa” latviešu māksliniece Madara Tropa piedāvā empātisku, laikmetīgu skatījumu uz floras reprezentāciju, kur augus atzīst par mākslas darbu līdzradītājiem.
Savukārt izstādē “Pētera kosmiskie ceļojumi” skatāma izcilā latviešu keramiķa Pētera Martinsona darbu izlase no Rīgas Porcelāna muzeja krājuma, demonstrējot māksliniekam raksturīgo rotaļīgo brīvību, drosmīgo formu stilizāciju un interesi par cilvēka vietu plašākā, kosmiskā mērogā.
Rotko muzeja vasaras sezonas izstādes apmeklētājiem pieejamas līdz 2026. gada 30. augustam. Sīkākas ziņas par Rotko muzeja vasaras sezonas izstādēm atrodamas muzeja tīmekļvietnē www.rothkomusuem.com.
Rotko muzeja vasaras sezona ir tapusi sadarbībā ar Latvijas Laikmetīgās keramikas centru, Rīgas Porcelāna muzeju un galeriju “3812 Gallery” Honkongā.