VVD: apturēta neattīrītu notekūdeņu un dūņu noplūde Pildas upē Ludzas novadā
Valsts vides dienests (VVD) 5. jūnijā Isnaudas pagastā, Ludzas novadā, reaģējot uz saņemto iedzīvotāju sūdzību, konstatēja neattīrītu notekūdeņu un dūņu noplūdi Pildas upē no Ludzas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām "BIO-2800". Sadarbojoties ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotāju SIA "LNS pakalpojumi", VVD panāca biodīķa izplūdes vārsta noslēgšanu, tādējādi nekavējoties apturot turpmāku piesārņojuma ieplūdi Pildas upē.
Apsekojot teritoriju pie tilta pār Pildas upi, VVD inspektori novēroja izteiktus notekūdeņu dūņu noslāņojumus uz ūdens virsmas. Izsekojot piesārņojuma avotu, tika pārbaudīta Ludzas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdes sistēma, kur konstatēts, ka grāvī, kas ietek upē, nonāk tumši dūņu nosēdumi.
Pēc VVD pieprasījuma SIA "LNS pakalpojumi" skaidroja, ka piesārņojums radies biodīķa plānoto tīrīšanas darbu laikā. Dīķa nolaišanas procesā dūņu nogulsnes nonāca kopējā izplūdes sistēmā. Lai gan ūdens plūsmai bija jābūt novirzītai uz rezerves dīķiem, VVD pārbaudes laikā konstatēja, ka no tīrāmā biodīķa joprojām notiek noplūde.
Notikuma vietā VVD paņēma virszemes ūdens un notekūdeņu paraugus, kā arī turpina pastiprinātu situācijas uzraudzību, lai novērtētu piesārņojuma ietekmi uz Pildas upi un citiem apkārtnes ūdensobjektiem.
Ņemot vērā iespējamos riskus ūdens kvalitātei, VVD informējis Ludzas novada pašvaldību un aicinājis tās kompetences ietvaros, piesaistot sertificētu laboratoriju, izvērtēt iespējamo ietekmi uz Ludzas ezeru.
VVD izvērtēs notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotāja atbildību par notikušo. Pēc analīžu rezultātu saņemšanas tiks lemts par turpmāko rīcību. VVD turpina uzraudzīt situāciju un informēs sabiedrību par izmeklēšanas rezultātiem.