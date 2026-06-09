Liepājas pludmales kafejnīcās dzērieniem līdzņemšanai ievieš glāžu aprites sistēmu
Liepājas pludmales kafejnīcās dzērieniem līdzņemšanai tiek ieviesta glāžu aprites sistēma, informēja pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.
Lai gan daļai sabiedrības atkārtoti lietojamu glāžu izmantošana jau ir ierasta prakse, citiem tā būs jauna pieredze. Šādu paradumu ieviešana ir būtisks solis ceļā uz tīrāku vidi un mazāku piesārņojumu, skaidro pašvaldībā.
Tāpat kā daudzās Eiropas un pasaules pilsētās, arī Liepājā tiek īstenotas iniciatīvas vienreizlietojamā iepakojuma patēriņa mazināšanai. Liepājas pašvaldība pēdējos gados konsekventi virzās uz videi draudzīgāku saimniekošanu, īstenojot dažādas aktivitātes, kas pakāpeniski kļuvušas par ikdienas darba praksi.
No šā gada 1. janvāra Liepājā ir stājušies spēkā pašvaldības saistošie noteikumi, kas nosaka, ka ielu tirdzniecībā pasākumu laikā aizliegts tirgot dzērienus glāzēs, kurām nav nodrošināta atkārtotas lietošanas iespēja. Savukārt pāreja uz atkārtoti lietojamām glāzēm pludmales kafejnīcās pašlaik tiek īstenota kā aicinājums, un uzņēmēji šo iniciatīvu ir atbalstījuši, pievienojoties sistēmai jau šajā vasaras sezonā.
Pašvaldība norāda, ka vienreizlietojamās glāzes bieži kļūst par atkritumiem, kas nonāk piekrastē un jūrā, kur tās sadalās mikroplastmasā un ilgstoši piesārņo vidi. Glāžu atkārtotas lietošanas sistēma ir videi draudzīgāka alternatīva vienreizlietojamajam iepakojumam, kas palīdz samazināt atkritumu daudzumu un veicina atbildīgāku resursu izmantošanu.
Glāžu aprites sistēma piedāvā vairākas iespējas. Glāzi var izmantot bez maksas, ja to, izmantojot "RevoToken" lietotni, nomā uz laiku līdz 72 stundām un pēc tam atdod atpakaļ. Ja šajā laika periodā glāze netiks atgriezta, no lietotnei pievienotās maksājumu kartes tiks ieturēti 2 eiro.
Glāzi varēs arī iegādāties par 2 eiro un paturēt sev, lai izmantotu to arī nākamajās apmeklējuma reizēs. Ja glāzi negribēs paturēt, to var apmainīt pret žetonu. Šo žetonu vēlāk varēs izmantot atkārtoti - nākamajā reizē, pērkot dzērienu kādā no iesaistītajām kafejnīcām, par glāzi vairs nebūs jāmaksā.
Glāžu aprites sistēma tiek piemērota gadījumos, kad dzērienu iegādājas līdzņemšanai vai, piemēram, ja dzēriens tiek iegādāts īsi pirms kafejnīcas darba laika beigām.
Ilgtermiņā pašvaldība plāno pievērst lielāku uzmanību piekrastes vides kvalitātei, paredzot, ka šāda pieeja nākotnē varētu būtiski mazināt atkritumu apjomu pludmalēs. Glāžu aprites sistēmā ir iesaistījušās visas Liepājas pludmales kafejnīcas. Iniciatīva īstenota projektā "Change(K)now" jeb "Mainiet tagad! Uzskatu maiņa no vienreizlietojamās uz daudzkārtlietojamo pārtikas piegāžu sistēmu Baltijas jūras reģiona pilsētās", kas Liepājai deva iespēju testēt risinājumus vienreizlietojamā iepakojuma patēriņa mazināšanai.