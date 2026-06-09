Andra Kulberga valdība atnākusi ar "siļķi kažokā". Soctīklus uzjautrina skats pie Ministru kabineta
Soctīklā @Threads ļaudis uzjautrinājušies par puķu dobi pie Ministru kabineta.
Daudziem ziedu krāsu salikums dobē pie Ministru kabineta atgādina "siļķi kažokā".
"Siļķe kažokā" ir siļķu salāti saukti arī par "šubu" (krievu valodā - kažoks). Šie salāti jau izsenis ir iecienīti daudzās ģimenēs, un tos bieži uzlūko kā svarīgu mielasta sastāvdaļu. Tā ne tikai labi garšo, bet arī piešķir galdam svinīgu un košu izskatu.
Attiecīgi ir beigušās demisionējušās premjeres Evikas Siliņas (JV) valdības pilnvaras. Valsts kancelejā skaidroja, ka tās beidzās brīdī, kad Saeima apstiprina jauno Ministru kabinetu.
Jauno valdību veido "Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālā apvienība (NA), "Jaunā vienotība" (JV) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).
AS pārziņā valdībā ir Finanšu, Tieslietu un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas. Finanšu ministra amatā apstiprināts Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatā - Edvards Smiltēns, bet viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatā - Edgars Tavars.
No JV valdībā amatus saglabājuši ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri. Par aizsardzības ministru apstiprināts Raivis Melnis, savukārt satiksmes ministra amatā iecelts līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
NA vada Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu un Klimata un enerģētikas ministrijas, kuras attiecīgi vada Ilze Indriksone, Jāni Dombrava, Nauris Puntulis un Jānis Vitenbergs.
Savukārt no ZZS jaunajā valdībā amatus saglabājis ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatu ieņem bijušais labklājības ministrs, Saeimas deputāts Uldis Augulis. Tāpat amatu saglabāja esošā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.