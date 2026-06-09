"Viņi kritīs tagad visu laiku. Man ir bail…" Pēc balkona sabrukšanas nama iedzīvotāji dalās pārdzīvotajā. VIDEO
Purvciema apkaimes padomju laikā celtajā daudzdzīvokļu namā Staiceles ielā aizvadītajās brīvdienās sākuši drupt balkoni. Līdz tālākiem atzinumiem namā ir noteikts aizliegums tos izmantot, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".
Aizvadītajās brīvdienās no minētā nama sestā stāva balkona atdalījās paneļi un margas. Notikuma vietā ieradās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas, izmantojot autokāpnes, nepilnu divu stundu laikā no trim balkoniem noņēma lūstošās detaļas un norobežoja teritoriju ar lentu.
Sestā stāva iedzīvotāja notikušo raksturo šādi: "Mani vīrs pamodināja, teica, ka kaut kas noticis. Paskatījāmies pa logu, tur karājās panelis, izsaucām 112. Atbrauca ugunsdzēsēji, policija." Sieviete neslēpj satraukumu par balkonu stāvokli, kuri nav laboti kopš ēkas uzcelšanas pirms teju 55 gadiem: "Viņi kritīs tagad visu laiku. Man ir bail… Kad nogāzīsies, neviens nezina."
Līdzīga situācija esot arī citviet apkaimē. Māju apsaimnieko uzņēmums "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP), kas labi apzinās šo problēmu. Uzņēmuma sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste Inita Kabanova raidījumam atklāj, ka galvenais klupšanas akmens ir pašu iedzīvotāju nevēlēšanās ieguldīt līdzekļus: "Lai gan balkons ir mājas kopīpašums, ne visiem dzīvokļiem balkoni ir. Un šis ir viens no tiem darbiem, ko visbiežāk mājas nepiekrīt šo remontdarbu veikt un atliek, bet, atliekot, veidojas šis risks, ka balkons kaut kādā brīdī no vienkārši novecojuša balkona pārvēršas par kritisku.
Konkrētajā ēkā balkoni ir tikai katram otrajam dzīvoklim, kas apgrūtina vienošanās panākšanu starp dzīvokļu īpašniekiem. Reaģējot uz brīvdienu incidentu, RNP inženieris ir apsekojis visus ēkas balkonus. Līdz tālākiem atzinumiem namā ir noteikts aizliegums tos izmantot.