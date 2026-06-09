Tieslietu ministrija atradusi iespējas ietaupīt 2,5 miljonus eiro
Nesen amatā apstiprinātā tieslietu ministra Edvarda Smiltēna (AS) vadībā Tieslietu ministrija (TM) ir atradusi iespējas ietaupīt 2,5 miljonus eiro, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" pavēstīja Smiltēns.
Šī naudas summa atrasta, pamatā pārskatot izdevumus, kas attiecas uz informācijas sistēmām un jaunajiem projektiem. Ja šie projekti nav kritiski, tad tos var atlikt, un tas attiecas arī uz dažām būvniecības iecerēm, piemēram, noliktavām, skaidroja politiķis.
Ietaupīto naudu savukārt paredzēts novirzīt neatliekamu pasākumu īstenošanai, piemēram, Jēkabpils cietuma žoga remontam, kam vajadzīgs aptuveni pusmiljons eiro, tiesu darbā izmantoto informācijas sistēmu licencēm un citām prioritātēm, norādīja ministrs.
Viņš atzina, ka ne visus atliekamos pasākumus ir paspējis izanalizēt detalizēti, taču tas tikšot darīts tuvākajā laikā.
Nepieciešamība meklēt papildu resursus, ko pārdalīt ministrijas iekšienē, TM radusies, jo Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija pagājušajā nedēļā noraidīja gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmā finansējuma apropriācijas rezerves palielināšanu par 52,392 miljoniem eiro. No šīs summas TM bija paredzēti aptuveni astoņi miljoni eiro.
Ņemot vērā, ka tagad aptuveni 2,5 miljoni pārdalīšanai ministrijas iekšienē jau atrasti, nepieciešams sameklēt vēl tikai nedaudz vairāk par pieciem miljoniem eiro, intervijā televīzijai atzina Smiltēns.