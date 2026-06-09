Nokrišņu daudzums Līvānu novadā sasniedzis 80% no mēneša normas
Pēdējā diennaktī lielākais nokrišņu daudzums valsts novērojumu stacijās reģistrēts Sīļos, Līvānu novadā, kur tas sasniedzis 65 milimetrus jeb 81% no jūnija normas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Otrais lielākais lietus daudzums fiksēts Daugavpilī - 50,7 milimetri jeb 68% no mēneša normas.
Vidzemē visvairāk lijis Madonā un Zosēnos - kopš pirmdienas vakara nokrišņu daudzums šajās novērojumu stacijās pārsniedzis 30 milimetrus.
Otrdienas rītā daudzviet Latvijā turpinās lietus, stiprāk līst Ziemeļvidzemē. Debesis pārsvarā apmākušās, vietām - galvenokārt Kurzemē - izveidojusies migla.
Valsts lielākajā daļā pūš lēns vējš, gaisa kvalitāte laba un ļoti laba. Gaisa temperatūra plkst. 5 bija no +10,4 grādiem Rucavā līdz +14,9 grādiem Alūksnē un +15,5 grādiem Daugavgrīvā.
Rīgā mākoņains rīts, pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2-6 metri sekundē, gaisa temperatūra +15 grādi.
Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +18,1 grāda Ventspilī līdz +24,0 grādiem Ainažos.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 8. jūnijā bija +36..+37 grādi Spānijā, Grieķijā un Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz otrdienu -1 grāds Alpu kalnos.