Ministru prezidents Andris Kulbergs.
Politika
Šodien 07:27
Kulbergs Tallinā piedalīsies NB8 valstu līderu sanāksmē, kurā ieradīsies arī Zelenskis
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) šodien Tallinā piedalīsies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības formāta NB8 līderu sanāksmē, pastāstīja premjere komunikācijas padomniece Elīna Šverna.
Sanāksmē piedalīsies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš šorīt ieradies Tallinā kopā ar sievu Olenu Zelensku.
Sanāksme Igaunijas galvaspilsētā notiks Kulberga pirmās ārvalstu vizītes otrajā dienā.
Latvijas premjers Tallinā ieradās pirmdien, lai tiktos ar Igaunijas premjerministru Kristenu Mihalu, kā arī Igaunijas parlamenta priekšsēdētāju Lauri Husaru.
Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības formāts NB8 apvieno Latviju, Dāniju, Igauniju, Islandi, Lietuvu, Norvēģiju, Somiju un Zviedriju.