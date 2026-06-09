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Olaines bibliotēka ievieš bibliomātu
Olaines bibliotēka ievieš bibliomātu — viedu grāmatu un žurnālu izsniegšanas iekārtu, kas nodrošina pasūtījumu saņemšanu 24/7 neatkarīgi no bibliotēkas darba laika. Lasītāji var pasūtīt izdevumus tiešsaistē vai pa tālruni un izņemt tos trīs dienu laikā, izmantojot īsziņā saņemto atvēršanas kodu.
Lai grāmatu saņemšanu padarītu vēl pieejamāku, ērtāku un neatkarīgāku no bibliotēkas darba laika, Olaines bibliotēka saviem lasītājiem turpmāk piedāvās jaunu pakalpojumu – bibliomātu.
Šī viedā grāmatu izsniegšanas iekārta darbosies līdzīgi pakomātam, sniedzot iespēju saņemt pasūtītās grāmatas un žurnālus 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā – arī vēlos vakaros, brīvdienās un svētku dienās.
Kā saņemt izdevumus bibliomātā?
1. Izvēlies sev ērtāko izdevumu pasūtīšanas veidu:
2. Saņem īsziņu ar informāciju par izdevumu saņemšanu bibliomātā
- Izdevuma uzglabāšanas termiņš bibliomātā – 3 dienas
3. Ievadi īsziņā saņemto atvēršanas kodu
4. Izņemiet pasūtījumu un aizveriet durvis.