Liepājas Leļļu teātris noslēdz repertuāra sezonu un dodas vasaras izbraukumos visā Latvijā
Liepājas Leļļu teātris vasarā turpina satikt skatītājus festivālos un pilsētu svētkos visā Latvijā, vienlaikus gatavojot septembra pirmizrādi “Čalotāji” pašiem mazākajiem. Ģimenes aicinātas uz izrādēm Tipogrāfijas kvartālā un citiem notikumiem, lai kopā baudītu kultūras piedzīvojumus ārpus teātra zāles.
Liepājas Leļļu teātris jūnijā noslēdzis savu aktīvā repertuāra sezonu, taču vasaras mēnešos teātra dzīve neapstājas. Jūnijā, jūlijā un augustā teātra aktieri turpinās satikt skatītājus festivālos, pilsētu svētkos un kultūrvietās visā Latvijā, vienlaikus gatavojoties jaunajai sezonai un septembra pirmizrādei “Čalotāji” Sandijas Santas režijā.
Sezonas izskaņā sākas darbs pie jaunas izrādes mazuļiem
Kamēr skatītāji bauda vasaras brīvlaiku, Liepājas Leļļu teātrī jau rit darbs pie jaunās sezonas pirmizrādes. Septembrī teātris aicinās pašus mazākos skatītājus uz jauniestudējumu “Čalotāji”, kas paredzēts bērniem no viena līdz trīs gadu vecumam.
Izrādes dramaturģe, idejas autore un režisore ir Sandija Santa, scenogrāfiju un kostīmus veido Marta Madara Grantiņa, oriģinālmūziku rada komponists Jēkabs Nīmanis. Izrādē piedalīsies aktieri Ilze Ročāne un Pēteris Lapiņš. “Čalotāji” būs mazuļa ceļojums skaņā, krāsā un kustībā, piedāvājot drošu, estētiski tīru un maņās balstītu teātra pieredzi. Izrādē skaņas kļūst svarīgākas par vārdiem, bet pasaules izzināšana notiks caur ritmu, atkārtojumu un kustību.
Mazie skatītāji un viņu vecāki izrādē satiks Lili un Arvo – skaņu un formu pētniekus jeb čalotājus, kuri kopā ar bērniem dosies atklājumu ceļojumā, iepazīstot telpā mītošās skaņas, krāsas un formas. Izrādes vizuālās pasaules pamatā ir CMYK krāsu modelis, savukārt tās saturs balstīts mazuļa dabiskajā pasaules izzināšanas veidā, iesaistot dažādas maņas – redzi, dzirdi, tausti un kustību.
““Čalotāji” ir izrāde, kurā mazais skatītājs nebūs tikai vērotājs, bet kļūst par aktīvu notikumu dalībnieku, ļaujot izrādei augt kopā ar bērnu zinātkāri, uzmanību un prieku par atklājumiem,” skaidro jauniestudējuma režisore Sandija Santa.
Vasara Tipogrāfijas kvartālā un Latvijas kultūrvietās
Vasarā Liepājas Leļļu teātra aktieri ar skatītāju iemīļotajām izrādēm “Lote dodas ekspedīcijā”, “Puksīšballe” un “Lapsiņ, kas Tu esi?” piedalīsies dažādos festivālos, pilsētu svētkos un kultūras notikumos gan Liepājā, gan citviet Latvijā.
Īpašs notikumu cikls šovasar gaidāms Liepājas kultūrvietā Tipogrāfijas kvartāls, kur notiks trīs ģimenes rīti kopā ar Liepājas Leļļu teātri:
- 7.jūnijā plkst. 11.00 – izrāde “Lote dodas ekspedīcijā”;
- 26.jūlijā plkst. 11.00 – izrāde “Lapsiņ, kas Tu esi?”;
- 16.augustā plkst. 11.00 – izrāde “Puksīšballe”.
Vasaras sezonā Liepājas Leļļu teātra izrādes būs skatāmas arī Karostas mākslas festivālā, Saldus novada svētkos, Liepājas Jūras svētkos, Kuldīgas Vecpilsētas svētkos, Ventspils pilsētas svētkos un citos pasākumos visā Latvijā, bet rudenī – Liepājas Mākslas forumā.
Liepājas Leļļu teātris aicina ģimenes izmantot vasaru kopīgiem kultūras piedzīvojumiem un satikt teātra varoņus ne tikai teātra zālē, bet arī pilsētu laukumos, parkos un kultūrvietās visā Latvijā.