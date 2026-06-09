Kurzemē sākas jauns posms valsts aizsardzībā: Mežainē dienestu uzsāks 300 jauniešu
17. jūlijā Mežainē, Raņķu pagastā, sāksies jauns posms Kurzemes militārajā attīstībā – Valsts aizsardzības dienestu (VAD) uzsāks ap 300 jauniešu, kļūstot par pirmajiem VAD karavīriem jaunizveidotajā Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes mācību centrā.
Mežainē pašlaik noslēguma posmā ir vērienīga infrastruktūras izbūve. SIA “Selva būve” pārbūvē padomju laikā celtās ēkas, pielāgojot tās karavīru vajadzībām. Deviņu mēnešu laikā izveidotas modernas kazarmas ar jaunu katlumāju, ūdens sagatavošanas sistēmām, bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām un citu nepieciešamo infrastruktūru.
Lai gan būvniecības laikā atklājušies arī neparedzēti izaicinājumi, projekta vadītājs Kaspars Kvite apliecināja, ka objekts tiks nodots ekspluatācijā noteiktajā termiņā. Abu kazarmu projektēšana, pārbūve un inženiertīkli izmaksājuši aptuveni 7,5 miljonus eiro, savukārt kopējās investīcijas Mežaines attīstībā sasniedz aptuveni 35 miljonus eiro.
Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris pulkvedis Edmunds Svenčs norāda, ka no plānotajiem 300 jauniesauktajiem 177 dienestam pieteikušies brīvprātīgi, bet 123 izraudzīti atlases kārtībā. Šim iesaukumam valstī pieteicies līdz šim lielākais brīvprātīgo skaits – 1784 jaunieši, no kuriem vairāk nekā 170 par dienesta vietu izvēlējušies tieši Mežaini. Pēc pamata apmācības jauniešiem būs iespēja specializēties dažādās jomās, tostarp izlūkošanā, inženieru darbā, prettanku un mīnmetēju vienībās, bezpilota gaisa kuģu vadībā, sakaros, medicīnā un citās militārajās specialitātēs.
VAD mācību centra Mežaine komandieris pulkvežleitnants Gints Homanis uzsver, ka bāzes lielākā priekšrocība ir tās unikālais izvietojums. No kazarmām dažu minūšu laikā iespējams nokļūt gan šautuvē, gan taktisko mācību teritorijās, gan mežā un citās apmācību vietās, tādējādi maksimāli efektīvi izmantojot mācību laiku. Vienlaikus brigāde cer uz ciešu sadarbību ar vietējo kopienu, jo līdztekus militārajai sagatavošanai svarīga būs arī jauniešu integrēšanās apkārtējā vidē un instruktoru nodrošināšana ar dzīvesvietām un citu ikdienai nepieciešamo atbalstu.