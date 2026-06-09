Tiks slēgtas Ēdoles un Kabiles pamatskolas
Kuldīgas novada dome, balstoties uz nepietiekamu skolēnu skaitu un pieaugošām izmaksām, pieņēmusi lēmumu ar 1. augustu slēgt Z. A. Meierovica Kabiles un Ēdoles pamatskolas.
Aizvadītajā gadā dome abām skolām piešķīra laiku un papildu finansējumu darbības turpināšanai, vienlaikus nosakot: ja līdz 2026. gada maija beigām netiks sasniegts valstī noteiktais minimālais skolēnu skaits, tās slēgs. Saskaņā ar Kuldīgas novada Izglītības pārvaldes 31. maija datiem Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolā ir 38 skolēni (14 pirmsskolā), un 8. klasē mācās tikai viens bērns. Ēdoles pamatskolā – 45 skolēni (22 pirmsskolā), turklāt šogad nav komplektētas 1. un 3. klases.
Papildus kvalitātes un pedagogu pieejamības problēmām, pašvaldības budžetu būtiski noslogo skolu uzturēšana. Pēc jaunajiem valsts noteikumiem no pašvaldības līdzekļiem vien pedagogu un personāla algām gadā būtu jāsedz virs 281 000 eiro: 156 493 eiro Kabilei un 125 381 eiro Ēdolei.
Lai pāreja ritētu mierīgāk, domes vadība un Izglītības pārvalde visu mācību gadu cieši sadarbojās ar skolām: vairākkārt tikās ar pedagogiem un vecākiem, kā arī rīkoja individuālas sarunas ar ģimenēm, noskaidrojot vajadzības un piedāvājot konkrētus risinājumus transportam, interešu izglītībai un mācību procesa turpināšanai.
Lielākā daļa ģimeņu jau izvēlējušās jaunas skolas. Ēdoles bērni pārsvarā turpinās mācības Alsungas mākslu pamatskolā, bet Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas skolēni – Vārmes pamatskolā. Ar ģimenēm, kuras vēl lemj, Izglītības pārvalde turpina strādāt individuāli, lai katram bērnam nodrošinātu piemērotāko risinājumu.
Šis lēmums iekļaujas valsts mēroga tendencēs. Izglītības un zinātnes ministrija prognozē, ka līdz 2040. gadam skolēnu skaits Latvijā saruks par 45%. Jau tagad lielajām skolām trūkst pedagogu, bet mazajām skolām situācija ir vēl sarežģītāka. Vairums likvidēto Kuldīgas novada skolu pedagogu darbu turpinās Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestādēs. Daļa, sasniedzot pensijas vecumu, dosies atpūtā, bet skolotāji no citiem novadiem darbu turpinās citur.