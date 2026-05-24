Aizkraukles novadā no Daugavas izcelts bojāgājušais
Aizkraukles novada Staburaga pagastā sestdien no Daugavas izcelts bojāgājis cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Mirušais nodots Valsts policijas darbiniekiem.
Aizvadītajā diennaktī glābēji saņēma 61 izsaukumu. No tiem 18 bija saistīti ar ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā četru kūlas ugunsgrēku dzēšanu, 29 ar glābšanas darbiem, bet 14 izsaukumi izrādījās maldinājumi.
Augšdaugavas novada Višķu pagastā ugunsdzēsēji steidzās uz trīsstāvu dzīvojamo māju, kur bija nostrādājis dūmu detektors un redzams sadūmojums. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvoklī uz ieslēgtas plīts bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens, bet mājoklī esošais cilvēks bija iemidzis. Ugunsdzēsēji izvēdināja telpas, un pēc nepilnas stundas darbs notikuma vietā noslēdzās.
VUGD bieži saņem izsaukumus par sadūmojumu dzīvojamās mājās, kur vēlāk konstatēts uz plīts piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens. Nereti mājinieki ir aizgājuši prom vai iemiguši. Glābēji atgādina neatstāt ieslēgtu plīti bez uzraudzības pat uz īsu brīdi, gatavojot ēdienu, jo piededzis ēdiens rada spēcīgu sadūmojumu un var izraisīt ugunsgrēku.
Tikmēr Rīgā, Latgales ielā, sabiedriskā ēkā naktī izveidojās sadūmojums un nostrādāja automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija. Pirms glābēju ierašanās no ēkas evakuējās 15 cilvēki. Vēlāk noskaidrots, ka sadūmojumu izraisīja pārkarsis dīzeļmotors ēkas sūkņu stacijas telpā.