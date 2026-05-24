Publicējot izlaiduma bildes internetā, var saņemt sodu - juristi skaidro, kāpēc
Tuvojoties izlaidumu svinībām bērnudārzos, skolās un universitātēs, noder atgādinājums, ka jebkuras fotogrāfijas un video, kas uzņemti šajos pasākumos, ir personas datu aizsardzības objekti. Juristi skaidro, kur velkamas likuma robežas.
Latvijas juridiskā biroja, kuru dibinājis zvērināts advokāts Lauris Klagišs, eksperti publicēja skaidrojumu par to, kā personas datu aizsardzības noteikumi attiecas uz fotogrāfijām no svinīgajiem pasākumiem.
Juristi norāda, ka daudzi baidās publicēt izlaiduma fotogrāfijas, jo jāievēro Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR), tomēr ne katra publikācija pārkāpj likumu. Kā skaidro eksperti, ja fotogrāfijas tiek sūtītas personiskā sarakstē vai publicētas sociālajos tīklos “tikai šauram, slēgtam draugu lokam”, uz tām regula neattiecas. Taču situācija mainās, ja fotogrāfijas kļūst publiskas.
"Tajā brīdī, kad jūs publicējat attēlu atklāti, neierobežojot cilvēku loku, kas to var redzēt un izplatīt tālāk, jūs juridiski kļūstat par “datu pārzinātāju”. Un tad sāk darboties GDPR noteikumi," brīdina advokātu birojs.
Juristi īpaši iesaka pievērst uzmanību cilvēkiem, kas nejauši iekļuvuši kadrā. "Pat ja pasākums ir publisks, personai ir tiesības negribēt būt redzamai internetā," uzsver eksperti, ieteicot pirms publicēšanas izvērtēt, vai attēlā tiešām jābūt redzamiem trešajiem cilvēkiem.
Birojā arī skaidro, kā noteikumi attiecas uz skolām, bērnudārziem un universitātēm. Ja izglītības iestāde uzaicina fotogrāfu un plāno publicēt attēlus mājaslapā, sociālajos tīklos vai vietējā presē, uz to attiecas visi personas datu aizsardzības regulas noteikumi. Juristi uzsver, ka izglītības iestādei jābūt likumīgam pamatojumam fotogrāfiju publicēšanai – tas var būt sabiedriskais interese, paša iestādes leģitīma interese vai vecāku un izlaiduma dalībnieku piekrišana.
Ja publikācija balstās uz piekrišanu, persona var to atsaukt jebkurā brīdī. "Šādā gadījumā skola tūlītēji jānoņem fotogrāfija no publiskās pieejamības," skaidrots biroja skaidrojumā.
Advokāti arī atgādina, ka skola ir pienākums iepriekš informēt pasākuma dalībniekus par foto un video uzņemšanu, kā arī paskaidrot, kā tiks izmantoti materiāli.