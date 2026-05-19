Iespējams apdraudējums izsludināts arī Cēsu, Gulbenes un Smiltenes novadā; ziņo par vienu ielidojušo dronu
Nacionālie bruņotie spēki informē, ka Latvijas gaisa telpā iespējams apdraudējums.
Pašlaik ir zināms par vienu bezpilotu gaisa kuģi, kas šķērsojis Latvijas robežu. Pašlaik drons varētu atrasties Preiļu novadā, taču situācija ir mainīga, atzīst NBS.
Otrdien īsi pirms pusdienlaika Austrumu pierobežā atkal tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, liecina informācija vietnē "112.lv". Sākotnēji paziņots par apdraudējumu Krāslavas un Ludzas novados. Vēlāk šūnapraides ziņojums tika izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes iedzīvotājiem.
Savukārt neilgi pēc plkst. 12.30 brīdinājums par iespējamo apdraudējumu tika izplatīts Madonas novadā. Ap plkst. 13 brīdinājums paplašināts līdz Cēsu, Smiltenes un Gulbenes novadiem.
❗️Iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā.— NBS (@Latvijas_armija) May 19, 2026
Krāslavas, Preiļu, Ludzas un Rēzeknes novados.
Nato gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji ir aktivizēti Baltijas gaisa telpā.
NBS aicina iedzīvotājus doties telpās, ievērot divu sienu principu, aizvērt logus un durvis! "Ja pamani zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvojies tam un zvani 112!"
NBS uzsver, ka kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Tāpat NBS ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības. Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, ir iespējama, norāda NBS.
Tiek solīts, ka par apdraudējuma beigām tiks sniegta informācija atsevišķi.
Kā ziņots, līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp 7. maijā tas notika maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.
Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas.