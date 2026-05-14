Viktors Valainis: aizturēts zemkopības ministrs Armands Krauze. Jauns.lv zināms, ka savā birojā nav un telefons izslēgts arī Raivis Kronbergs
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis portālam Jauns.lv pavēstīja, ka šorīt aizturēts zemkopības ministrs Armands Krauze. Jauns.lv, pārbaudot neoficiālu informāciju par līdzīgām darbībām arī pret Valsts kancelejas direktoru Raivi Kronbergu, noskaidroja, ka Kronbergs neatrodas savā darbavietā.
Valainis sacīja, ka šorīt tiesībsargājošo institūciju pārstāvji aizturējuši zemkopības ministru Armandu Krauzi, taču vairāk informācijas par notikušo ZZS nav.
"ZZS neļaus sevi ieraut politiskās spēlēs, pilnībā uzticamies Latvijas tiesībsargājošo institūciju darbam un neizdarīsim secinājumus, kāpēc šis notiek tieši šodien, kad Saeima gatavojas balsot par Siliņas demisiju un mēs 12.30 paziņosim mūsu premjera kandidātu. Pieņemsim, ka tā ir sakritība. Tiekamies 12.30, kad paziņosim mūsu kandidātu," sacīja Viktors Valainis.
Mēģinot sazvanīt Raivi Kronbergu dažādos veidos - tas neizdevās, viņa telefona numuram uzrādoties kā "nesasniedzamam". Valsts amatpersonas biroja pārstāve tikmēr Jauns.lv apstiprināja, ka Kronbergs nav savā darba vietā. Uz jautājumu - vai ir zināms, kur ir amatpersona, pārstāve pauda: "Es zinu, kādā kontekstā vaicājat, bet man šobrīd nav zinājms nekas vairāk".