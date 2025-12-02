Ilonas Jaukules kolēģe: "Viņa bija pārstrādājusies, kā jau daudzi mediķi Latvijā. Es neticu, ka tā bija pašnāvība"
"Ilona bija skaista, gudra, jauka," — tā par savu bijušo kolēģi saka Marina Kornatovska, kura nespēj noticēt, ka sieviete apzināti izlēma iebraukt Daugavā.
Pirms dienas Ilonas Jaukules kolēģe sociālajā tīklā "Facebook" publicēja video, kurā dalās, ka nespēj noticēt, ka sieviete ir mirusi. Marina Ilonu novērtē ļoti augstu, uzsverot, ka kolēģe bijusi čakla un strādīga.
Marina arī vēsta, ka noskatījusies video, kur redzams, kā Ilona iebrauc Daugavā, un redzējusi, ka daudzi turpina spriest, kāpēc viņa tā izdarījusi.
"Versiju ir tik daudz par to, kāpēc viņa izlēma to izdarīt, ka viņa izdarīja to apzināti, ka tā bija pašnāvība. Bet ziniet — viņa tik daudz strādāja!" Marina ievelk elpu, pirms turpina: "Atgriežoties no "ātrajiem", viņa gāja uz "toksikoloģiju". Atnākot no "toksikoloģijas", viņa devās uz "ātrajiem". Es ticu, ka viņa bija pārstrādājusies — kā jau daudzi mediķi Latvijā — ka viņa vienkārši nejauši nogriezās tur,” smagi nopūšoties saka Marina. Zemāk publicētais video krievu valodā.
Viņa turpina, ka īsti nesaprot, kāpēc Ilonas ķermeni no Daugavas izcēla tikai no rīta: "Kāpēc neviens uzreiz nenoreaģēja?" brīnās sieviete. Viņa pauž apmulsumu arī par to, kāpēc vīrietis, kurš izkāpa no mašīnas, nepiezvanīja glābējiem.
"Atceraties "Maxima" traģēdiju? Ilona, būdama sestajā vai septītajā grūtniecības mēnesī, tika norīkota palīdzēt tur. Es biju šokā. Es viņai teicu: "Kā tu vari, būdama stāvoklī, tur braukt?" Viņa neatteica. Tāds viņa bija cilvēks," atminas kolēģe.
Marina vairākas reizes uzsver, ka Ilona bija lieliska mediķe un viņai ir ļoti žēl, ka notikusi šāda situācija. “Es neticu, ka viņa izdarīja pašnāvību, un visi mani kolēģi pateiks to pašu,” uzsver sieviete, piebilstot, ka, iespējams, vienkārši gribas ticēt, ka tā nebija pašnāvība.
Viņa brīdina, ja cilvēki vēlās palīdzēt, lai ir uzmanīgi un neuzķeras uz krāpnieciskām saitēm. Kā arī noslēgumā novēl visiem būt veseliem un saudzēt sevi.
Jau ziņots, ka 27. novembrī Rīgas centrā notika traģēdija, kad kādas sievietes vadītā vieglā automašīna no 11. novembra krastmalas iebrauca Daugavā. Nākamajā dienā no ūdens izdevās izcelt bojāgājušo. Tā izrādījās 40 gadu vecā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniece Ilona Jaukule.
