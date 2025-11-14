Rīgā "BMW" autovadītājs nāvējoši notriecis gājēju un no notikuma vietas aizbēdzis. Tiek meklēti aculiecinieki
foto: Google Maps
Gājējs tika notrieks pretī Brīvības gatvei 480.
Rīgā "BMW" autovadītājs nāvējoši notriecis gājēju un no notikuma vietas aizbēdzis. Tiek meklēti aculiecinieki

Trešdien, 12. novembrī, ap plkst. 7.20 rītā Rīgā, pretī Brīvības gatvei 480, kāds autovadītājs notrieca gājēju un no notikuma vietas aizbēga.

Autovadītājs vadīja "BMW" markas spēkratu, bet gājējs pēc sadursmes ar gūtām traumām tika nogādāts ārstniecības iestādē. Diemžēl, mediķiem viņa dzīvību neizdevās glābt un cietušais 13. novembrī no gūtajām traumām slimnīcā nomira.

Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju vai video ierakstu no transportlīdzekļa videoreģistratora, zvanot pa tālruņa numuru 67086660, 25481778 vai 112.

