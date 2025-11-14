Vēl nedzimis bērns parādā jau 15 000 eiro: deputāte brīdina - ir ļoti svarīgi ir domāt par valsts parāda samazināšanu
Koalīcija un valdība ir "mazliet vieglprātīgi" attiekusies pret valsts budžetu, intervijā Latvijas Radio raidījumam "Krustpunktā" sacīja Saeimas deputāte Aiva Vīksna.
Deputāte norādīja, ka ir jādomā "nevis kā palielināt izdevumus, bet tos samazināt", un uzsvēra, ka ļoti svarīgi ir domāt par valsts parāda samazināšanu. Vīksna brīdināja, ka parāda pieaugums 2029. un 2030.gadā var sasniegt līdz 60% no IKP. "Lai iedzīvotāji saprastu - tas nozīmē, ka vēl nedzimuša bērna parādsaistības jau ir 15 000 eiro," sacīja politiķe.
Vīksna norādīja, ka "Apvienotā saraksta" (AS) priekšlikumi ir vērsti uz iespējām samazināt izdevumus, piemēram, vērtējot balvas un prēmijas ministrijās. Viens no AS priekšlikumiem ir arī partiju finansējuma samazināšana. "Ir jāsāk arī ar sevi," piebilda deputāte.
AS jau iepriekš asi kritizējis "Jauno vienotību" un premjeri Eviku Siliņu (JV) par valsts parāda palielināšanu. Opozīcijas spēks norādījis, ka valsts parāda daļa uz katru nodokļu maksātāju 2026.gadā būs 24 772 eiro, bet 2029.gadā – jau 31 624 eiro.
Jau vēstīts, ka Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija nākamā gada valsts budžeta projekta otrajam, galīgajam lasījumam kopumā saņēmusi vairāk nekā 450 priekšlikumu, informēja Saeimas Preses dienestā.
Paredzēts, ka galīgajā lasījumā par budžetu un to pavadošajiem likumprojektiem Saeima lems 5.decembrī. Pirmajā lasījumā Saeima 2026.gada valsts budžeta projektu atbalstīja 6.novembrī. Balsojumā par valsts budžetu 2026.gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028.gadam nobalsoja 51 deputāts, bet 45 bija pret.
Valsts konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi plānoti 16,064 miljardu eiro apmērā, bet izdevumi - 17,945 miljardi eiro. Salīdzinot ar 2025.gada budžetu, nākamgad ieņēmumu pieaugums plānots par 944,6 miljoniem eiro, savukārt izdevumiem - par 804,3 miljoniem eiro. Pamatbudžetā plānotie ieņēmumi veido 10,9 miljardus eiro, bet izdevumi - 13,2 miljardus eiro. Speciālajā budžetā ieņēmumi plānoti 5,5 miljardu eiro apmērā, bet izdevumi - 5,1 miljarda eiro apmērā.
Latvijas IKP nākamgad faktiskajās cenās paredzēts 43,953 miljardu eiro apmērā, līdz ar to budžeta deficīts plānots 3,3% no IKP, bet valsts parāds nepārsniegs 55% no IKP. Vispārējās valdības izdevumi nākamgad samazināsies līdz 47% no IKP salīdzinājumā ar 47,5% šogad.Kopumā izdevumi nākamgad samazināti par 171 miljonu eiro. Prioritārajiem pasākumiem atvēlēti 693,5 miljoni eiro, tostarp aizsardzībai un drošībai paredzēti 448,3 miljoni eiro.