Piektdien norims vējš un vietām īslaicīgi līs.
Sabiedrība
Šodien 07:16
Piektdien Latvijā gaidāmi nelieli nokrišņi
Piektdien Latvijā vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumu puses, prognozē sinoptiķi.
Vietām valstī īslaicīgi līs, starp mākoņiem daudzviet uzspīdēs saule. Maksimālā gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +4..+9 grādi. Vakarā dažviet Vidzemē iespējama apledojuma veidošanās uz autoceļiem.
Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra vairs nepārsniegs +7, +8 grādus.
Latviju šķērso aukstā atmosfēras fronte. Gaisa spiediens paaugstinās, no rīta tas ir 999-1006 hektopaskāli jūras līmenī.