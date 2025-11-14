Piektdien Latvijā gaidāmi nelieli nokrišņi
foto: LETA
Piektdien norims vējš un vietām īslaicīgi līs.
Piektdien Latvijā vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumu puses, prognozē sinoptiķi.

Vietām valstī īslaicīgi līs, starp mākoņiem daudzviet uzspīdēs saule. Maksimālā gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +4..+9 grādi. Vakarā dažviet Vidzemē iespējama apledojuma veidošanās uz autoceļiem.

Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra vairs nepārsniegs +7, +8 grādus.

Latviju šķērso aukstā atmosfēras fronte. Gaisa spiediens paaugstinās, no rīta tas ir 999-1006 hektopaskāli jūras līmenī.

