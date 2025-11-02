Jauna nedēļa sāksies ar pelēku pirmdienu
Jauna nedēļa sāksies ar pelēku pirmdienu, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Naktī debesis klās mākoņi, kas centrālajos un austrumu rajonos nesīs lietu. Vietām, galvenokārt rietumu rajonos, sabiezēs migla, dūmaka. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +6…+9 grādi.
Rīgā nakts būs mākoņaina un palaikam gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +7…+8 grādi.
Diena būs lielākoties mākoņaina, un valsts teritorijas lielākajā daļā brīžiem būs vērojams neliels lietus, smidzināšana. No rīta atsevišķos rajonos vēl saglabāsies migla. Pūtīs lēns vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs +7...+11 grādu robežās.
Rīgā diena būs pelēcīga un brīžiem gaidāms neliels lietu, smidzināšana. Saglabāsies lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +9...+10 grādiem.