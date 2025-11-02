Pagājušā gada beigās viena ieslodzītā uzturēšana Latvijā izmaksājusi 57,32 eiro dienā.
Sabiedrība
Šodien 12:00
Pagājušā gada beigās izdevumi viena ieslodzītā uzturēšanai sasniedza 57,32 eiro dienā, kas ir par 57,5% vairāk nekā 2017. gadā, liecina Centrālās pārvaldes sniegtā informācija.
Savukārt salīdzinājumā ar 2023. gada beigām izdevumi viena ieslodzītā uzturēšanai kāpuši par 3,26 eiro jeb 6%.
Pagājušā gada beigās Latvijā bija kopumā 3505 ieslodzītie.