Vilcienā Lielbritānijā sadurti cilvēki; desmit hospitaizēti
Vilcienā Anglijas Kembridžšīras grāfistē sestdien sadurti cilvēki, un desmit ievainotie nogādāti slimnīcās, paziņojusi Lielbritānijas policija.
Deviņi no hospitalizētajiem ir dzīvībai bīstamā stāvoklī.
Aizdomās par uzbrukumu aizturētas divas personas.
Policija norādījusi, ka pagaidām nevar sniegt informāciju ar uzbrucēju motīviem.
Pirmos zvanus par uzbrukumu vilcienā policija saņēma plkst. 19.39 (plkst. 21.39 pēc Latvijas laika). Vilciens. kas bija ceļā no Donkasteras uz Londonu, tika apturēts Hantingdonas stacijā, kur tika aizturēti aizdomās turamie.
Liecinieki pastāstīja telekanālam "Sky News", ka redzējuši, kā policisti, izmantojot elektrošoku, aizturējuši vīrieti ar lielu nazi.
Kembridžšīras un Pīterboro mērs Pols Bristovs ziņoja, ka dzirdējis par "briesmīgām ainām" vilcienā. Laikraksts "The Times" citēja aculiecinieku stāstīto, ka vilcienā visur bijušas asinis un cilvēki sabradājuši cits citu, cenšoties aizbēgt. Laikraksts "The Sun" citēja aculiecinieku sacīto, ka uzbrukums bijis ļoti vardarbīgs.
Uzbrukuma dēļ Kembridžšīrā traucēta dzelzceļa satiksme.