Svētdiena būs pelēka un mitra
Nedēļa noslēgsies ar pelēku un mitru dienu, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Nakts uz svētdienu būs mākoņaina, tomēr vietām debesis skaidrosies. Nakts otrajā pusē un rīta stundās rietumu un arī vietām centrālajos rajonos gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, dienvidu vējš, un dažviet austrumos gaidāmas miglas veidošanās. Gaiss atdzisīs līdz +3...+8 grādiem.
Arī galvaspilsētā mākoņu netrūks un rīta stundās iespējams neliels lietus vai smidzināšana. Dominēs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, dienvidu vējš. Termometra stabiņš noslīdēs līdz +6...+7 grādiem.
Diena joprojām būs mākoņaina, un neliels lietus un smidzināšana gaidāma galvenokārt valsts ziemeļu daļā. Dienas otrajā pusē dažviet Latvijas rietumu un centrālajos rajonos sāks veidoties migla. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu puses vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +6...+11 grādiem.
Rīgā diena būs pelēcīga un brīžiem gaidāms neliels lietu, smidzināšana. Saglabāsies pārsvarā lēns dienvidu puses vējš, un gaisa temperatūra sasniegs +8...+10 grādiem.