Pasaulslavenu horeogrāfu darbi Latvijas Nacionālā baleta jauniestudējumā "Koncerts"
Latvijas Nacionālā baleta jauniestudējums Koncerts (jeb Briesmas ikvienam). Kaktusi no 13. novembra aicinās vienā vakarā iepazīt gan 20. gadsimta baleta klasiku, gan mūsdienu horeogrāfijas spilgtu meistardarbu. Amerikāņu horeogrāfa Džeroma Robinsa balets Koncerts (jeb Briesmas ikvienam) (1956) ir komiska parodija par klasiskās mūzikas klausītājiem. Zviedru horeogrāfa Aleksandra Ekmana laikmetīgais balets Kaktusi ir veltīts mākslas kritikai un katra skatītāja tiesībām mākslu interpretēt un pieredzēt tā, kā viņš vēlas.
“Mums ir liels gods un izaicinājums saviem skatītājiem vienā vakarā piedāvāt divus izcilus baletus, ko iestudē labākās kompānijas visā pasaulē. Aleksandrs Ekmans ir viens no pasaulē šobrīd pieprasītākajiem horeogrāfiem. Viņa balets Kaktusi līdz šim iestudēts jau vairāk nekā divdesmit piecās kompānijās, un to noskatījušies vairāk par pusmiljonu skatītāju. Džeroms Robinss ir aizvadītā gadsimta baleta leģenda, un viņa fonds ļoti uzmana, kam uzticēt baletu Koncerts (jeb Briesmas ikvienam). Neilgi pirms mums to dejoja Tokijā, Zviedrijas Karaliskajā baletā, Parīzes baletā,” saka Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis.
Izcilā amerikāņu horeogrāfa Džeroma Robinsa (1918-1998) balets Koncerts (jeb Briesmas ikvienam) ir komiska parodija par klasiskās mūzikas klausītājiem. Izrādes darbība norisinās Frederika Šopēna klaviermūzikas koncertā, kas tā apmeklētājus aizvilina domu un iztēles dzīlēs. Iedomu tēli atdzīvojas, atklājot cilvēku vājības un fantāzijas plašumus. Koncerts (jeb Briesmas ikvienam), radīts 1956. gadā, ir publiku priecējošs darbs, kas ar smaidu ļauj paskatīties uz mūsu pašu burvīgajiem trūkumiem un īpatnībām.
Džeroms Robinss par šo baletu ir rakstījis: “Viena no koncerta apmeklējuma baudām ir iespēja pilnībā iegrimt mūzikas klausīšanās procesā. Mūsu iztēlē neapzināti sāk veidoties tēli un ainas, kuru formu un virzienus ietekmē gan dzirdētā mūzika, gan programmiņas saturs, gan klausītāja personīgie sapņi, problēmas un fantāzijas. Tieši Šopēna mūzikai ir raksturīgi izdomāti, “ieprogrammēti” nosaukumi, piemēram, Tauriņa etīde, Minūtes valsis, Lietus lāšu prelūdija un citi.”
Latvijas Nacionālajā baletā šo darbu iestudē inscenētājs Kiplings Hjūstons, kas bijis Džeroma Robinsa dejotājs vairāk nekā divdesmit gadu. Galvenās lomas šajā uzvedumā atveidos Jolanta Lubēja, Elza Leimane, Jūlija Brauere, Sabīne Strokša, Amirs Dodarhodžajevs, Dariuss Florians Katana un citi. Būtiska loma šajā baletā ir arī pianistiem Natālijai Dirvukai vai Edgaram Tomševicam.
Zviedru pasaulslavenā horeogrāfa Aleksandra Ekmana (1984) laikmetīgais balets Kaktusi pirmizrādīts Nīderlandes dejas teātrī II 2010. gadā. “Kāpēc kaktuss? Tam ir daudzas poētiskas nozīmes. Tas spēj izdzīvot tuksnešos, pastāv simtiem gadu, zied, kad to vismazāk gaida. Tas ir skaists, mazliet smieklīgs, to nav iespējams apskaut, tai pašā laikā – to nav iespējams ignorēt. Man kaktuss atgādina cilvēkus: mēs sevi pasargājam ar mazām “adatiņām”, bet iekšpusē esam maigi, trausli un, jā, bieži diezgan smieklīgi. Šis darbs arī pajoko par mākslas pasauli. Kā kritiķi un skatītāji mēģina noteikt, kas ir “labs” vai “slikts”, “pareizs” vai “nepareizs”. Kaktusi aicina par to pasmieties un varbūt pasmieties arī pašiem par sevi,” stāsta horeogrāfs Aleksandrs Ekmans.
Rīgā baletu Kaktusi iestudē horeogrāfa asistents Džozefs Kudra, dejo Nikola Anna Bloma, Keita Marija Bloma, Roberts Naje, Eidens Viljams Konefrijs un citi. Izrādē stīgu kvarteta izpildījumā skan Franča Jozefa Haidna, Ludviga van Bēthovena un Franča Šūberta mūzika.
Iestudējuma muzikālais vadītājs un diriģents ir Farhads Stade.
Sarunas pirms pirmizrādēm par jauniestudējumu Koncerts (jeb Briesmas ikvienam). Kaktusi notiks 10. novembrī 18.30 Jaunajā zālē. Pasākumā vakara vadītājs, Latvijas Nacionālā baleta solists Eidens Viljams Konefrijs sarunāsies ar baleta Koncerts (jeb Briesmas ikvienam) inscenētāju Kiplingu Hjūstonu, baleta Kaktusi inscenētāju Džozefu Kudru un Latvijas Nacionālā baleta māksliniecisko vadītāju Aivaru Leimani. Vakaru bagātinās baleta koncertmeistares Natālijas Dirvukas un baleta solistu Sabīnes Strokšas, Jūlijas Braueres, Dariusa Floriana Katanas priekšnesumi, kā arī operas vēsturnieka Mikus Čežes audiovizuālā lekcija Meistara dzīve.
Šosezon iestudējums skatāms arī 14. un 26. novembrī, 4. decembrī, 14. janvārī, 19. un 26. februārī.