93 gadu vecumā mirusi Taizemes bijusī karaliene Sirikita
Taizemes bijusī karaliene Sirikita, kas ir tagadējā karaļa Vadžiralongkorna māte, piektdienas vakarā nomira 93 gadu vecumā, paziņoja karaliskās pils administrācija.
Sirikita 66 gadus ilgā laulībā ar karali Bhumibolu Aduljadedžu ieguva gan gādīgas mātes, gan modes ikonas reputāciju. Daži Rietumu mediji viņu demonstrēja uz žrunālu vākiem un salīdzināja ar bijušo ASV pirmo lēdiju Džekiju Kenediju.
"Viņas majestātes veselības stāvoklis līdz piektdienai pasliktinājās un viņa nomira plkst. 21.21 Čulalongkorna slimnīcā 93 gadu vecumā," teikts karaliskās pils paziņojumā.
Sirikita kopš 2019. gada bija hospitalizēta un sirga ar vairākām slimībām, tai skaitā ar šomēnes gūtu asins inficēšanos.
Karalis Vadžiralongkorns ir norīkojis karaliskās ģimenes locekļus sākt gadu ilgu sēru periodu. Taizemes televīzijas ziņu raidījumu vadītāji no sestdienas rīta ir ģērbušies melnā, ks ir sabiedrības sērošanas pazīme.
Sirikitas dzīvesbiedrs karalis Bhumibols Aduljadedžs valdīja no 1946. līdz 2016. gadam.
Sešdesmitie gadi bija viņas ziedu laiki, kad karaliene tikās ar ASV prezidentiem un tādām superzvaigznēm kā Elviss Presijs. Sirikita tika dēvēta par "Nācijas māti", un viņas dzimšanas diena tika atzīmēta kā Mātes diena.
Sirikita pēdējos gados aizgāja no sabiedriskās dzīves veselības pasliktināšanās dēļ. Viņas privātumu sargāja stingri likumi, kas ierobežo atklātību ziņās par karalisko ģimeni.