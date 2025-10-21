Valsts policija atzīst, ka pieļāvusi kļūdu, sodod "tiktokeri" par joku sociālajos tīklos
Valsts policija atzīst, ka tiktokerim Kristapam Bič (īstajā vārdā Kristaps Bičkausks) piemērotais sods par satīrisko joko vietnē "TikTok" ticis piemērots nepamatoti.
"Reaģējot uz sociālajos medijos izskanējušām ziņām par piemēroto sodu saistībā ar kādu satīras video, izvērtējot par to pieejamo informāciju un apstākļus, Valsts policija ir konstatējusi, ka konkrētais lēmums ir pieņemts pārsteidzīgi, izskatot konkrēto lietu procesāli pareizi, bet neiedziļinoties apstākļu kopumā," vietnē "X" norāda Valsts policija.
"Konstatējot šo, Valsts policija atzīst, ka sods ir piemērots nepamatoti un šis lēmums tiks atcelts, kā arī tiks atlīdzināti radušies izdevumi. Valsts policijas priekšnieks ir uzdevis veikt dienesta pārbaudi. Turpinās apstākļu skaidrošana."
"Vienlaikus vēršam uzmanību, ka iedzīvotāji tiek aicināti pārliecināties, ka viņu kontaktinformācija ir aktuāla un pieejama, lai nepieciešamības gadījumā iestādes varētu sazināties un skaidrot radušos jautājumus, kā tas varēja notikt šajā gadījumā, kad persona tika informēta, bet sūtījumi uz norādīto deklarēto dzīvesvietas adresi personu nesasniedza. Valsts policija atvainojas par sagādātajām neērtībām."
Jau ziņots, ka sociālajos tīklos rezonansi izraisījis tiktokera Kristapa Bič (īstajā vārdā Kristaps Bičkausks) stāsts par to, kā viņš sodīts par video, kurā, pēc viņa teiktā, sarkastiskā formā izsmējis Krievijas propagandu. Kristaps skaidro, ka pagājušajā vasarā sociālajā tīklā "Facebook" bija redzējis ierakstu ar ziņu par sprādzienu Krievijā, kurā cietuši bērni, un apakšā – Krievijas atbalstītāju komentārus, kas viņu sadusmojuši.
“Es ļoti dusmīgs paliku, redzot tos komentārus, un uztaisīju video, tēlojot Krievijas propagandistu, kas aicina cilvēkus braukt uz Gulagu (kas savulaik bija svarīgākais politisko represiju instruments PSRS),” viņš stāsta. “Man galvenā doma bija nodot vēstījumu Krievijas mīļiem – ka Gulags vienmēr gaida cilvēkus. Tas bija sarkasms, nevis slavinošs vēstījums.”
Tiktokeris norāda, ka video redzējuši aptuveni 300 tūkstoši cilvēku – daļa to uztvēruši kā ironiju, bet Krievijas atbalstītāji nesapratuši kontekstu. "Man pašam likās, ka esmu izdarījis labu un patriotisku darbu. Esmu paudis savu nostāju, paudis atbalstu Latvijai. Un tad pagāja gads un es konstatēju, ka man no konta ir pazuduši 350 eiro."
@kristapsbic Te būs stāsts par to kā es kļuvu par valsts nodevēju! Paldies Valsts Policijai par darbu! ❤️💪 #joks #latviesutiktok #latvia ♬ original sound - KristapsBič
Pārbaudot portālā Latvija.lv, viņš atklājis, ka nauda ieturēta par Valsts policijas piemērotu sodu — par totalitāro režīmu simbolu izmantošanu publiskā vietā.
Kristaps uzsver, ka viņa video bija ironisks un pretkara, taču inspektori to interpretējuši kā PSRS režīma slavēšanu.
“Kāds policists bija ieraudzījis video un uzrakstījis iesniegumu. Tad divi inspektori analizējuši saturu un secinājuši, ka tas ir propagandisks. Rezultātā man piesprieda 350 eiro sodu,” viņš skaidro. “Tas parāda līmeni – ja tu nevari atšķirt sarkasmu, tad, piedodiet, tā ir pamatskola.”
Kristaps sodīts saskaņā ar administratīvo sodu likumu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, kura 13. pants nosaka, ka “totalitāro režīmu simbolu izmantošana publiskā vietā ir aizliegta.” Vērā gan nav ticis ņemts punkts, kas nosaka, ka izņēmuma gadījumi ir tad, "kad to izmantošanas mērķis nav saistīts ar totalitāro režīmu slavināšanu vai izdarīto noziedzīgo nodarījumu attaisnošanu vai tos izmanto izglītojošiem, zinātniskiem vai mākslinieciskiem mērķiem.”
Kristaps atzīst, ka sodu vairs nevar apstrīdēt, jo nokavējis termiņu, taču šobrīd viņš konsultējas ar juristu, lai saprastu, vai iespējams vērsties tiesā. Tiktokeris piebilst, ka šī situācija ietekmējusi arī viņa finanšu iespējas: banka atteikusi piešķirt kredītu, norādot uz reģistrēto pārkāpumu.
“Šajā valstī dažreiz tiešām nolaižas rokas,” viņš piebilst. “Valsts policija ir ied****** manā dvēselē, uzd****** manam godam. Es jau pirmās kara dienas ziedoju Ukrainai, esmu pret Krievijas režīmu, bet tagad mani soda kā valsts nodevēju.”
Valsts policija uz Jauns.lv jautājumiem par šo konkrēto gadījumu sola sniegt atbildes jau drīzumā.