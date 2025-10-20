Vija Vītoliņa (foto: Valsts policija)
112
Šodien 18:44
Madonas novadā pazudusi 1945. gadā dzimusī Vija Vītoliņa. Kundzei ir veselības problēmas
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1945. gadā dzimušo Viju Vītoliņu, kura šā gada 20. oktobrī ap pulksten 10.30 izgāja no savas dzīvesvietas Madonas novada Kalsnavas pagastā un līdz šim brīdim nav atgriezusies. Sievietei ir veselības problēmas.
Pazīmes: augums 180 cm, vidējas miesas būves, sirmi mati. Sieviete bija ģērbusies zilas krāsas mētelī, galvā zilas krāsas berete, kājās brūnas krāsas kurpes, līdzi pītas brūnas krāsas plecu soma.
Valsts policija aicina aplūkot sievietes attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.