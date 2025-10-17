Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Juri Bregži.
112
Šodien 20:52
Valsts policija meklē Juri Bregži, kurš pazudis pēc aizbraukšanas uz Beļģiju
Valsts policijas Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē 1980. gadā dzimušo Juri Bregži, kurš pēc aizbraukšanas uz Beļģiju pēdējo reizi tika sazvanīts 15. oktobrī, kad atradās Briselē.
Vīrieša pazīmes: augums – 175 cm, sportiskas miesas būves, īsi, gaiši brūni mati, gaišas acis. Bija ģērbies melnā lietus jakā, vestē ar zirga galvu un uzrakstu, tumšās biksēs un kājās melni ādas apavi.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlus un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Juri Bregži.