Nākotnē var tikt apsvērta iespēja Valkas novadu pievienot kādam blakus novadam, atklāj ministrs
Ja Valkas novada pašvaldība ilgāku laiku nespēs tikt galā ar budžeta situāciju, var tikt apsvērta iespēja novadu pievienot kādam blakus esošajam novadam, intervijā atzina viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV).
Ministrija esot informēta par problēmām Valkas novadā. Tās esot saistītas ar siltumapgādes situāciju un to, ka pašvaldība uzņēmusies būtiskas finansiālas saistības pret privātu siltuma ražotāju, kas ir radījis būtiskas naudas plūsmas problēmas.
Ministrs sprieda, ka šai situācijai ir divi risinājuma varianti - pašvaldība to var atrisināt pati, vai arī nāksies iesaistīties valstij. "Es ceru uz pašvaldības iesaisti šo savu īslaicīgo finansiālo problēmu risināšanā, lai turpinātu pildīt savas funkcijas," teica Čudars.
Ja tas neizdosies, tad var tikt iedarbināti instrumenti, kas saistīti ar finanšu stabilizāciju, gan arī ir veidi, kā citādi situāciju ietekmēt.
"Ja Valka ilglaicīgi nevarēs tikt galā ar budžetu, tad ir jautājums par Valkas pievienošanu vienam vai otram lielākam novadam, kas atrodas tiešā tuvumā," atzina ministrs, piebilstot, ka Valka ir viens no mazākajiem novadiem un jau administratīvi teritoriālās reformas laikā 2021.gadā bija jautājums par to, cik ekonomiski pamatots ir atsevišķs Valkas novads, ņemot vērā teritorijas apjomu un iedzīvotāju skaitu.
Čudars atzīmēja, ka pašlaik fiksēta iedzīvotāju ienākumu nodokļa pārpilde. Pašvaldībām iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir galvenais nodoklis, kas veido budžetus, līdz ar to vērojams stabils pieaugums un drošs finansējuma apjoms.
Viņš uzskata, ka ir ļoti būtiski, lai katra pašvaldība apzinās, ja viņu darbības rezultātā ir radies caurums pašvaldības budžetā, tad tā nav valsts atbildība, tā ir vietējās varas atbildība par to, kā viņi ir lietojuši to naudu, kas ir viņu rīcībā.