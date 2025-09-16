Saeimas komisija vēlas liegt uzturēšanās atļaujas visiem sodītajiem ārzemniekiem
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti otrdien, 16.septembrī, galīgajā lasījumā atbalstīja izmaiņas Imigrācijas likumā, kas paredz stingrāk ierobežot uzturēšanās atļauju izsniegšanu ārvalstniekiem ar sodāmību.
Patlaban uzturēšanās atļauju neizsniedz, ja ārzemnieks atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā Latvijā vai ārpus tās, un par ko Latvijas likumā paredzēts sods – brīvības atņemšana uz laiku, kas ilgāka par trim gadiem. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad sodāmība ir dzēsta vai noņemta, vai ir pagājuši vismaz pieci gadi pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas attiecībā uz ārvalstīs izdarītajiem noziegumiem.
Līdz ar likuma grozījumiem paredzēts paplašināt kritērijus – neizsniegt uzturēšanās atļaujas ārvalstniekiem, kuri ir sodīti par visiem noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem pēc Latvijas likuma ir paredzēts kriminālsods.
Tāpat ar grozījumiem paredzēts noteikt, ka ārvalstniekiem, kuri uzturēšanās atļaujas darbības laikā ir sodīti par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu vai totalitāro režīmu simbolu izmantošanu publiskā vietā, uzturēšanās atļauja netiks reģistrēta.
Likuma izmaiņu mērķis ir veicināt atbildīgu imigrācijas politiku, mazinot draudus Latvijas iekšējai un ārējai drošībai un suverenitātei, kā arī mazināt Krievijas un tās sabiedroto agresiju un ietekmi, norādījuši likumprojekta autori.
Šī gada sākumā bija izsniegtas vairāk nekā divi tūkstoši uzturēšanās atļaujas ārvalstniekiem ar sodāmību, iepriekš komisijas sēdē informēja Iekšlietu ministrijas pārstāvji.
Lai izmaiņas stātos spēkā, tās vēl galīgajā lasījumā jāpieņem Saeimā.