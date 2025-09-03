Viltīgie ārzemnieki izdomājuši veidu, kā pierunāt Latvijas iedzīvotājus uzstādīt vēja ģeneratorus
Latvija atpaliek no citām Baltijas valstīm vēja parku būvniecībā. Taču Igaunijas uzņēmumi jau ir iegādājušies mežu zemesgabalu, kuros plāno tos būvēt.
Kā pastāstīja Latvijas Vēja enerģijas asociācijas vadītājs Toms Nāburgs, pašlaik Latvijā galvenokārt attīstās vēja parki uz zemes, jo tie ir lētāki un neprasa valsts atbalstu. Lai samazinātu vietējo iedzīvotāju pretestību, investori ir iegādājušies lielu skaitu meža zemju, kur plānots būvēt šādus parkus. Tomēr sadarbība starp "Latvenergo" un "Latvijas valsts mežiem" ir pārtrūkusi, un, ņemot vērā atšķirīgo meža zemju pārdošanas kārtības interpretāciju, lieta nonākusi līdz tiesai, ziņo Igaunijas medijs "err.ee".
"Salīdzinot ar citām Baltijas valstīm, mums ir uzbūvēts ļoti maz jaudas," piebilda Nāburgs. "Latvijā vēja parku jauda pašlaik ir tikai 140 megavati, bet Lietuvā tā ir desmit reizes lielāka."
Tikmēr jūrā turpinās Igaunijas un Latvijas kopprojekts ELWIND, kura ietvaros pašlaik tiek novērtēta ietekme un būvniecības apstākļi vēja parkam. "Latvija izstrādājusi enerģētikas attīstības plānu līdz 2050. gadam. Tajā paredzēta jaudas būvniecība jūrā līdz 2000 megavatiem. Igaunijas un Latvijas kopprojekts ELWIND aptvers 1000 megavatu jaudu. Šie jūras vēja parki plānoti būvēt tuvāko 10 gadu laikā," sacīja Latvijas Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietniece Līga Rozentāle.
2025. gada 18. februāra Ministru kabineta sēdē tika noteikts laukums jūrā 200 km2 platībā, kur Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) veiks izpēti atkrastes vēja parkam ELWIND.
Tas ir Latvijas un Igaunijas kopīgs pārrobežu projekts ar mērķi attīstīt divas atkrastes vēja enerģijas teritorijas – vienu Latvijas un vienu Igaunijas teritorijā – un izveidot ceturto elektroenerģijas starpsavienojumu starp Latviju un Igauniju, veicinot energodrošību reģionā un atjaunojamo resursu izmantošanu elektroenerģijas ražošanai.
Ņemot vērā Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā jūras aizsargājamo biotopu izpētes projekta LIFE REEF rezultātā iegūto informāciju par Alku sēkli, sākotnēji izvēlētā izpētes teritorija atkrastes vēja parkam ELWIND ir pārvietota par vairāk nekā 7 kilometriem tālāk jūrā, tādējādi mazinot bioloģiskās daudzveidības riskus, un lai nepārklātos ar teritoriju, kas nākotnē varētu tikt noteikta kā aizsargājama jūras teritorija. Tas ir arī papildu ieguvums vietējo pašvaldību iedzīvotājiem, jo tiek būtiski samazināta vizuālā ietekme, ņemot vērā, ka jaunā ELWIND projekta izpētes teritorija atradīsies 22 kilometrus no Pāvilostas un 31 kilometru no Jūrkalnes.
ELWIND ir Latvijas un Igaunijas pārrobežu projekts atkrastes jūras vēja parka būvniecībai Baltijas jūrā. Tas ir vērienīgs un videi draudzīgs atjaunīgās enerģijas projekts ar abu parku kopējo jaudu līdz 2 GW, kas palielinās reģiona enerģētisko neatkarību un drošību un saglabās saprātīgas enerģijas cenas, tādējādi samazinot izmaksas uzņēmumiem un mājsaimniecībām. Turklāt tas radīs jaunas biznesa iespējas. ELWIND palīdzēs aizpildīt plaisu vietējā liela mēroga atjaunīgās enerģijas ražošanā un veicināt labāku atvērtā enerģijas tirgus darbību. Plānots, ka atkrastes vēja parks tiks uzbūvēts un uzsāks savu darbību līdz 2035. gadam, liecina Ekonomikas ministrijas publiskotā informācija.
ELWIND projekta priekšattīstīšanas darbi beigsies 2028. gadā ar plānoto izsoli, kurā atkrastes vēja teritorijas izmantošanas tiesības tiks nodotas kvalificētam attīstītājam. ELWIND projektu īsteno Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Igaunijas Vides investīciju centrs (KIK) sadarbībā ar Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un Igaunijas Republikas Klimata ministriju.