Helmanis komandējumos pārsniedz visus, Ķirsis uz Japānu lido par 2000 eiro

Nākamie lielākie izdevumi par ārzemju komandējumiem ir Rīgas mēram Vilnim Ķirsim no “Jaunās Vienotības” , kurš pērn tiem iztērēja sešus ar pus tūkstošus eiro. Ekskluzīvākais bija brauciens uz Japānu, pilsētu Kobi. Tas no visu mēru ārzemju braucieniem pērn bija visdārgākais – vairāk nekā divi tūkstoši eiro, no kā lielākā daļa ir aviobiļešu izmaksas. “Japānas ekonomika ir trešā pasaulē lielākā ekonomika. Ja mēs gribam celt savu labklājību, tas nenotiks tā, ka mēs sēdēsim mājās un viss pats no sevis notiks, un visi nāks un mums piedāvās sadarbību vai kā tamlīdzīgi,” norāda Ķirsis.