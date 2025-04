Saeima sper soli uz kājnieku mīnu legalizēšanu, konceptuāli atbalstot Latvijas izstāšanos no Otavas konvencijas

Edvarda Smiltēna (AS) ieskatā, izstāšanās no Otavas konvencijas nav panaceja, un nekas radikāli no tā nemainīsies. Vienlaikus deputāts uzskata, ka izstāšanās no konvencijas nav bezjēdzīga, tai ir sava nozīme un loma, it sevišķi, ja to dara kopā ar citām valstīm. Smiltēns uzsvēra, ka tā ir daļa no atturēšanas politikas.