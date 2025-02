Vasaras festivāls "Saldus Saule 2025" – ko sagaidīt?

Festivāls “Saldus Saule” – tā nav tikai mūzika! Šogad, paplašinot iespējas, būs vairāk atrakciju nekā jebkad agrāk, un tās ikvienam piedāvās kaut ko jaunu – gan tiem, kas meklē aizraujošus piedzīvojumus, gan tiem, kas vienkārši vēlas atpūsties un vērot notikumus no malas. No piektdienas vakara līdz svētdienas pusdienu laikam pļavā pie Cieceres upes būs pieejama festivāla telšu pilsētiņa, notiks atrakcijas, būs gan festivāla gadatirgus, gan Silent Disco, bāri un ēdinātāji. Festivāla rīkotāji stāsta, ka ar katru jauniem piedzīvojumiem un smiekliem piepildītu mirkli, “Saldus Saule” ir vieta, kur visi, neatkarīgi no vecuma, var atklāt jaunas emocijas un izveidot neaizmirstamas atmiņas.