Viedoklis: kur Siliņa domā ņemt naudu "LMT" un "Tet" pirkšanai?

Jautrākais ir tas, ka Siliņa stāsta - nauda uzņēmuma akciju atpirkšanai netiks ņemta no valsts budžeta! Esot daudzas citas vietas, kur dabūt naudu. Siliņas kundze, kur ir tās vietas, kur jūs ņemsiet naudu, ja ne no budžeta? Ja jūs domājat, ka citu valsts uzņēmumu nauda nav budžets, tad jūs kļūdaties: visa nauda, kas pieder valstij, ir Latvijas tautas nauda, nevis valdības nauda. Mēs esam jums deleģējuši jums tiesības pārvaldīt šos līdzekļus, taču tā visa ir mūsu, Latvijas tautas nauda. To derētu ielāgot un atcerēties.