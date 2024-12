"Zināju, kā to darītu," - Jēkabs dalās pieredzē, kādas pašnāvnieciskas domas nāca prātā pēc šķiršanās

Ja šādas domas izskan no cilvēka, ir svarīgi, lai viņš jūtas sadzirdēts, pajautājot viņam, kā var palīdzēt, kā atbalstīt, kopīgi meklējot palīdzību. To, ko tiešām nevajadzētu darīt - ir izlikties nedzirdam to un pieņemt, ka tā nav īsta problēma.