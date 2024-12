VDD stingri rekomendē neapmeklēt Krieviju vai Baltkrieviju

Ja tomēr jādodas uz kādu no šīm agresorvalstīm, dienests iesaka neņemt līdzi savu mobilo telefonu, jo īpaši, ja tajā ir ar darbu saistīta vai sensitīva rakstura informācija. Robežkontroles punktā no mobilā tālruņa var tikt izgūti dati, kā arī tas var tikt inficēts ar spiegprogrammatūru. Drošāka izvēle būs mobilais telefons ar priekšapmaksas karti, no kuriem pēc ceļojuma var atbrīvoties. Tāpat nevajadzētu ņemt līdzi datoru, zibatmiņas un citus datu nesējus.