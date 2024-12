Pētījumā noskaidrots, kas Lavtijas pašvaldībās neapmierina jauniešus

Mazāk aktīvi ir 22-25 gadus veci jaunieši, kā arī respondenti no mazpilsētām un Vidzemes.

Brīvprātīgo darbu ir veikuši 18% aptaujāto jauniešu, galvenokārt vecuma grupā 18-21 gadi, kā arī no Zemgales, Latgales un Vidzemes. 38% no viņiem norādīja, ka brīvprātīgo darbu veikuši vienu reizi, 33% jauniešu - divas līdz trīs reizes, bet 23% - vairāk nekā četras reizes. 6% jauniešu nevarēja atbildēt, cik reizes veikuši brīvprātīgo darbu.