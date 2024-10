Aptauja: 44% no pensiju 2. līmeņa plānu īpašniekiem nav interesējušies par savu uzkrājumu

“Tas ir satraucošs rādītājs, jo dati liecina, ka Latvijā vēl joprojām gandrīz puse iedzīvotāju uzkrāj vecumam nepiemērotos pensiju plānos, kas laupa iespēju nopelnīt vairāk ilgtermiņā. Vēl jo vairāk piemērota plāna izvēle ir svarīga pēc pēdējiem valdības lēmumiem par iemaksu samazināšanu pensiju 2. līmenī par 1 procentpunktu. Tas nozīmē, ka cilvēkiem jāpieņem apzināti lēmumi savai nākotnes labklājībai. Diemžēl, pagaidām, neskatoties uz jūlijā veikto masīvo komunikāciju no vairāku pensiju pārvaldnieku puses, vēl joprojām daudzi pensiju 2. līmeņa dalībnieki nav rīkojušies, lai kaut ko mainītu. Saņemam arī atsauksmes no mūsu klientiem, ka pensiju 2. līmeņa maiņa pēc esošās kārtības portālā "Latvija.lv" ir samērā sarežģīta, un ne katru reizi cilvēks var tikt galā ar to funkcionalitāti pats. Šis fakts sarežģī liela mērķa sasniegšanu – lai pēc iespējas lielāka daļa no pensiju 2. līmeņa dalībniekiem atrastos savam vecumam piemērotā plānā,” saka Anželika Dobrovoļska, "Swedbank" Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadītāja.